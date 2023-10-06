Беременная свердловчанка умерла, упав возле подъезда

Тагильчанка была на последнем месяце беременности
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) беременная местная жительница умерла за две недели до родов. Женщина упала возле подъезда, сообщил URA.RU источник. Информацию подтвердили в СУ СКР по Свердловской области.
«Была проведена проверка. Не криминал, умерла от заболевания», — пояснили URA.RU в следственном комитете.
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