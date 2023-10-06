Беременная свердловчанка умерла, упав возле подъезда

В Нижнем Тагиле беременная женщина умерла, упав возле подъезда
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Гайва. 5 зона построенная немецкими пленными в 1951 году. Пермь, подъезд
Тагильчанка была на последнем месяце беременности Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) беременная местная жительница умерла за две недели до родов. Женщина упала возле подъезда, сообщил URA.RU источник. Информацию подтвердили в СУ СКР по Свердловской области.

«Была проведена проверка. Не криминал, умерла от заболевания», — пояснили URA.RU в следственном комитете.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) беременная местная жительница умерла за две недели до родов. Женщина упала возле подъезда, сообщил URA.RU источник. Информацию подтвердили в СУ СКР по Свердловской области. «Была проведена проверка. Не криминал, умерла от заболевания», — пояснили URA.RU в следственном комитете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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