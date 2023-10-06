Вдова екатеринбургского пилота, убитого во время угона Ми-8 на Украину, рассказала о муже

Гибель пилота Турсунова во время угона Ми-8 на Украину стала ударом для семьи

06 октября 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

По словам Фарзоны, Хушбахт был отзывчивым человеком (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 Пилот Хушбахт Турсунов, который был убит во время угона МИ-8 на Украину, был добрым и отзывчивым человеком. По словам скорбящей супруги, Хушбахт никогда не отказывал в помощи нуждающимся. Своими воспоминаниями с журналистом URA.RU поделилась вдова героя Фарзона. «Хушбахт был добрым, честным и порядочным человеком. Он не отказывал в помощи, если его просили. Одним словом, был отзывчивым. Гибель Хушбахта стала для родных и близких большим ударом. Для нашей семьи это большая потеря, но мы гордимся им. Я уверена, что и Самир будет горд за своего отца», — посетовала вдова Турсунова перед началом церемонии прощания, которая проходила на Химмаше в Екатеринбурге. В начале сентября российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8, после чего приземлил его в Харьковской области. На борту угнанного вертолета были также еще два члена экипажа, одним из которых был летчик-штурман Хушбахт Турсунов. За отказ сдаваться в плен ВСУ он был убит. По воспоминаниям товарищей, Хушбахт был настоящим патриотом России, хотя родом он из Таджикистана. Похоронят бойца на этнической родине. Президент России Владимир Путин наградил Турсунова орденом Мужества посмертно. Вся актуальна информация об угоне вертолета МИ-8 — в сюжете URA.RU.

Пилот Хушбахт Турсунов, который был убит во время угона МИ-8 на Украину, был добрым и отзывчивым человеком. По словам скорбящей супруги, Хушбахт никогда не отказывал в помощи нуждающимся. Своими воспоминаниями с журналистом URA.RU поделилась вдова героя Фарзона. «Хушбахт был добрым, честным и порядочным человеком. Он не отказывал в помощи, если его просили. Одним словом, был отзывчивым. Гибель Хушбахта стала для родных и близких большим ударом. Для нашей семьи это большая потеря, но мы гордимся им. Я уверена, что и Самир будет горд за своего отца», — посетовала вдова Турсунова перед началом церемонии прощания, которая проходила на Химмаше в Екатеринбурге. В начале сентября российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8, после чего приземлил его в Харьковской области. На борту угнанного вертолета были также еще два члена экипажа, одним из которых был летчик-штурман Хушбахт Турсунов. За отказ сдаваться в плен ВСУ он был убит. По воспоминаниям товарищей, Хушбахт был настоящим патриотом России, хотя родом он из Таджикистана. Похоронят бойца на этнической родине. Президент России Владимир Путин наградил Турсунова орденом Мужества посмертно. Вся актуальна информация об угоне вертолета МИ-8 — в сюжете URA.RU.