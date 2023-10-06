Вице-президент УЕФА Нильссон подал в отставку после поддержки России

06 октября 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Уйти с поста главы Шведской спортивной конфедерации было трудным решением, сказал Карл-Эрик Нильссон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон ушел в отставку с должности главы Шведской спортивной конфедерации. Причиной тому стало давление, под которым он оказался после того, как предложил допустить юношеские футбольные сборные к соревнованиям под эгидой организации. «Это очень трудное решение отойти в сторону, потому что я чувствовал большую преданность и счастье в этой роли», — заявил Карл-Эрик Нильссон. Его слова передает издание Associated Press. В СМИ уточнили, что он в течение 10 дней был под давлением из-за решения УЕФА ослабить запрет на допуск российских спортсменов. Ранее Нильссон предложил разрешить российским молодым футболистам участвовать в состязаниях под эгидой УЕФА. После критики в свой адрес он извинился и сказал, что его слова были поняты неправильно. Вице-президент организации сказал, что призывал обеспечить юных футболистов спортивным будущим из личных побуждений, а не от имени своей страны, пишет телеканал 360.

Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон ушел в отставку с должности главы Шведской спортивной конфедерации. Причиной тому стало давление, под которым он оказался после того, как предложил допустить юношеские футбольные сборные к соревнованиям под эгидой организации. «Это очень трудное решение отойти в сторону, потому что я чувствовал большую преданность и счастье в этой роли», — заявил Карл-Эрик Нильссон. Его слова передает издание Associated Press. В СМИ уточнили, что он в течение 10 дней был под давлением из-за решения УЕФА ослабить запрет на допуск российских спортсменов. Ранее Нильссон предложил разрешить российским молодым футболистам участвовать в состязаниях под эгидой УЕФА. После критики в свой адрес он извинился и сказал, что его слова были поняты неправильно. Вице-президент организации сказал, что призывал обеспечить юных футболистов спортивным будущим из личных побуждений, а не от имени своей страны, пишет телеканал 360.