Вице-президент УЕФА Нильссон подал в отставку после поддержки России

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Центральный стадион и тренировка ФК "Урал". Екатеринбург, мяч, футбол, летние виды спорта, спорт
Уйти с поста главы Шведской спортивной конфедерации было трудным решением, сказал Карл-Эрик Нильссон Фото:

Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон ушел в отставку с должности главы Шведской спортивной конфедерации. Причиной тому стало давление, под которым он оказался после того, как предложил допустить юношеские футбольные сборные к соревнованиям под эгидой организации.

«Это очень трудное решение отойти в сторону, потому что я чувствовал большую преданность и счастье в этой роли», — заявил Карл-Эрик Нильссон. Его слова передает издание Associated Press. В СМИ уточнили, что он в течение 10 дней был под давлением из-за решения УЕФА ослабить запрет на допуск российских спортсменов.

Ранее Нильссон предложил разрешить российским молодым футболистам участвовать в состязаниях под эгидой УЕФА. После критики в свой адрес он извинился и сказал, что его слова были поняты неправильно. Вице-президент организации сказал, что призывал обеспечить юных футболистов спортивным будущим из личных побуждений, а не от имени своей страны, пишет телеканал 360.

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Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон ушел в отставку с должности главы Шведской спортивной конфедерации. Причиной тому стало давление, под которым он оказался после того, как предложил допустить юношеские футбольные сборные к соревнованиям под эгидой организации. «Это очень трудное решение отойти в сторону, потому что я чувствовал большую преданность и счастье в этой роли», — заявил Карл-Эрик Нильссон. Его слова передает издание Associated Press. В СМИ уточнили, что он в течение 10 дней был под давлением из-за решения УЕФА ослабить запрет на допуск российских спортсменов. Ранее Нильссон предложил разрешить российским молодым футболистам участвовать в состязаниях под эгидой УЕФА. После критики в свой адрес он извинился и сказал, что его слова были поняты неправильно. Вице-президент организации сказал, что призывал обеспечить юных футболистов спортивным будущим из личных побуждений, а не от имени своей страны, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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