В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины на глазах у ребенка

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Жильца одного из домов на Уктусе зарезали на глазах у ребенка Фото:

В Челябинской области задержали екатеринбуржца, подозреваемого в убийстве 40-летнего знакомого на глазах у своего пятилетнего ребенка на улице Самолетной. Об этом сообщает источник в Следственном комитете.

«Парни [полицейские] молодцы, грамотно отработали. Нашли беглеца в соседней Челябинской области. Сопротивления он не оказал, во всем признался. Рассказал, что не планировал убийство, пошел с семьей в гости», — цитирует E1 осведомленного собеседника.

По словам задержанного, конфликт возник уже в квартире. После потасовки нападавший испугался и сбежал из квартиры вместе с ребенком и женой, даже не вызвав врачей. Происшествие случилось 5 октября. По предварительным данным, гость нанес ножевое ранение хозяину квартиры.

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В Челябинской области задержали екатеринбуржца, подозреваемого в убийстве 40-летнего знакомого на глазах у своего пятилетнего ребенка на улице Самолетной. Об этом сообщает источник в Следственном комитете. «Парни [полицейские] молодцы, грамотно отработали. Нашли беглеца в соседней Челябинской области. Сопротивления он не оказал, во всем признался. Рассказал, что не планировал убийство, пошел с семьей в гости», — цитирует E1 осведомленного собеседника. По словам задержанного, конфликт возник уже в квартире. После потасовки нападавший испугался и сбежал из квартиры вместе с ребенком и женой, даже не вызвав врачей. Происшествие случилось 5 октября. По предварительным данным, гость нанес ножевое ранение хозяину квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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