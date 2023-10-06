В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины на глазах у ребенка 06 октября 2023 в 21:04 Размер текста - 17 + Жильца одного из домов на Уктусе зарезали на глазах у ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области задержали екатеринбуржца, подозреваемого в убийстве 40-летнего знакомого на глазах у своего пятилетнего ребенка на улице Самолетной. Об этом сообщает источник в Следственном комитете. «Парни [полицейские] молодцы, грамотно отработали. Нашли беглеца в соседней Челябинской области. Сопротивления он не оказал, во всем признался. Рассказал, что не планировал убийство, пошел с семьей в гости», — цитирует E1 осведомленного собеседника. По словам задержанного, конфликт возник уже в квартире. После потасовки нападавший испугался и сбежал из квартиры вместе с ребенком и женой, даже не вызвав врачей. Происшествие случилось 5 октября. По предварительным данным, гость нанес ножевое ранение хозяину квартиры. В Челябинской области задержали екатеринбуржца, подозреваемого в убийстве 40-летнего знакомого на глазах у своего пятилетнего ребенка на улице Самолетной. Об этом сообщает источник в Следственном комитете. «Парни [полицейские] молодцы, грамотно отработали. Нашли беглеца в соседней Челябинской области. Сопротивления он не оказал, во всем признался. Рассказал, что не планировал убийство, пошел с семьей в гости», — цитирует E1 осведомленного собеседника. По словам задержанного, конфликт возник уже в квартире. После потасовки нападавший испугался и сбежал из квартиры вместе с ребенком и женой, даже не вызвав врачей. Происшествие случилось 5 октября. По предварительным данным, гость нанес ножевое ранение хозяину квартиры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям