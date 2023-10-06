В Свердловской области ищут 14-летнюю девочку, пропавшую после школы

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Виды города. Тюмень, ребенок, подросток, девочка
На Среднем Урале идут поиски 14-летней девочки Фото:

В селе Балтым (Свердловская область) 14-летняя девочка ушла в школу и не вернулась домой. Поиски ребенка идут с 6 октября. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Сегодня не приехала из школы домой 14-летняя девочка. С 13:00 часов ищем. Может кто-нибудь видел? Учится в школе села Балтым», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

Для того, чтобы передать информацию о пропавшей можно связаться с Людмилой по номеру телефона: 8 (922) 100-41-02. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в поисково-спасательный отряд Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Обновлено в 22:36 часов (20:36 МСК).

«Нашлась. Спасибо вам всем. Она каталась на самокате», — передает Е1 слова бабушки ребенка.

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В селе Балтым (Свердловская область) 14-летняя девочка ушла в школу и не вернулась домой. Поиски ребенка идут с 6 октября. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Сегодня не приехала из школы домой 14-летняя девочка. С 13:00 часов ищем. Может кто-нибудь видел? Учится в школе села Балтым», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Для того, чтобы передать информацию о пропавшей можно связаться с Людмилой по номеру телефона: 8 (922) 100-41-02. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в поисково-спасательный отряд Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Обновлено в 22:36 часов (20:36 МСК). «Нашлась. Спасибо вам всем. Она каталась на самокате», — передает Е1 слова бабушки ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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