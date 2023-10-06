В Свердловской области ищут 14-летнюю девочку, пропавшую после школы

В селе Балтым (Свердловская область) 14-летняя девочка ушла в школу и не вернулась домой. Поиски ребенка идут с 6 октября. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Сегодня не приехала из школы домой 14-летняя девочка. С 13:00 часов ищем. Может кто-нибудь видел? Учится в школе села Балтым», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».
Для того, чтобы передать информацию о пропавшей можно связаться с Людмилой по номеру телефона: 8 (922) 100-41-02. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в поисково-спасательный отряд Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
Обновлено в 22:36 часов (20:36 МСК).
«Нашлась. Спасибо вам всем. Она каталась на самокате», — передает Е1 слова бабушки ребенка.
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