Bloomberg: планы Азербайджана по удвоению поставок газа в ЕС рискуют сорваться

06 октября 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

Страны Европы не готовы к долговременным соглашениям по газу из Азербайджана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Удвоение поставок газа из Азербайджана в страны Евросоюза могут сорваться, так как переговоры зашли в тупик. Попытки Баку договориться сразу с десятью европейскими странами пока не принесли результата. «Азербайджан вел переговоры об условиях поставок с более чем десятью европейскими странами, но они не принесли результатов. Европейские покупатели не решаются брать обязательства по использованию ископаемого топлива в ближайшие десятилетия», — пишет агентство Bloomberg . В статье указано, что позиция стран Европы изменилась после ослабления энергетического кризиса. Сейчас страны в основном используют плавучие терминалы для передачи сжиженного природного газа, которые можно перенести в другие места после падения спроса на энергоресурсы. Поэтому в долгосрочной перспективе расширение поставок газа из Азербайджана по трубе страны ЕС не интересует. В Азербайджане берет начало Трансанатолийский газопровод (TANAP), который идет через Грузию в Турцию, откуда газ поступает в страны Южной Европы с 31 декабря 2020 года. Этот газ считался малорентабельным для европейского рынка, однако теперь президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер Азербайджана Ильхам Алиев увидели свою выгоду в этом проекте, передает «Царьград».

Удвоение поставок газа из Азербайджана в страны Евросоюза могут сорваться, так как переговоры зашли в тупик. Попытки Баку договориться сразу с десятью европейскими странами пока не принесли результата. «Азербайджан вел переговоры об условиях поставок с более чем десятью европейскими странами, но они не принесли результатов. Европейские покупатели не решаются брать обязательства по использованию ископаемого топлива в ближайшие десятилетия», — пишет агентство Bloomberg. В статье указано, что позиция стран Европы изменилась после ослабления энергетического кризиса. Сейчас страны в основном используют плавучие терминалы для передачи сжиженного природного газа, которые можно перенести в другие места после падения спроса на энергоресурсы. Поэтому в долгосрочной перспективе расширение поставок газа из Азербайджана по трубе страны ЕС не интересует. В Азербайджане берет начало Трансанатолийский газопровод (TANAP), который идет через Грузию в Турцию, откуда газ поступает в страны Южной Европы с 31 декабря 2020 года. Этот газ считался малорентабельным для европейского рынка, однако теперь президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер Азербайджана Ильхам Алиев увидели свою выгоду в этом проекте, передает «Царьград».