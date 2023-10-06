06 октября 2023

Bloomberg: планы Азербайджана по удвоению поставок газа в ЕС рискуют сорваться

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Страны Европы не готовы к долговременным соглашениям по газу из Азербайджана Фото:
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Газовый кризис в Европе

Удвоение поставок газа из Азербайджана в страны Евросоюза могут сорваться, так как переговоры зашли в тупик. Попытки Баку договориться сразу с десятью европейскими странами пока не принесли результата.

«Азербайджан вел переговоры об условиях поставок с более чем десятью европейскими странами, но они не принесли результатов. Европейские покупатели не решаются брать обязательства по использованию ископаемого топлива в ближайшие десятилетия», — пишет агентство Bloomberg.

В статье указано, что позиция стран Европы изменилась после ослабления энергетического кризиса. Сейчас страны в основном используют плавучие терминалы для передачи сжиженного природного газа, которые можно перенести в другие места после падения спроса на энергоресурсы. Поэтому в долгосрочной перспективе расширение поставок газа из Азербайджана по трубе страны ЕС не интересует.

В Азербайджане берет начало Трансанатолийский газопровод (TANAP), который идет через Грузию в Турцию, откуда газ поступает в страны Южной Европы с 31 декабря 2020 года. Этот газ считался малорентабельным для европейского рынка, однако теперь президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер Азербайджана Ильхам Алиев увидели свою выгоду в этом проекте, передает «Царьград».

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Удвоение поставок газа из Азербайджана в страны Евросоюза могут сорваться, так как переговоры зашли в тупик. Попытки Баку договориться сразу с десятью европейскими странами пока не принесли результата. «Азербайджан вел переговоры об условиях поставок с более чем десятью европейскими странами, но они не принесли результатов. Европейские покупатели не решаются брать обязательства по использованию ископаемого топлива в ближайшие десятилетия», — пишет агентство Bloomberg. В статье указано, что позиция стран Европы изменилась после ослабления энергетического кризиса. Сейчас страны в основном используют плавучие терминалы для передачи сжиженного природного газа, которые можно перенести в другие места после падения спроса на энергоресурсы. Поэтому в долгосрочной перспективе расширение поставок газа из Азербайджана по трубе страны ЕС не интересует. В Азербайджане берет начало Трансанатолийский газопровод (TANAP), который идет через Грузию в Турцию, откуда газ поступает в страны Южной Европы с 31 декабря 2020 года. Этот газ считался малорентабельным для европейского рынка, однако теперь президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер Азербайджана Ильхам Алиев увидели свою выгоду в этом проекте, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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