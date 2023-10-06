ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает Путина на посту президента

Больше 70% граждан России считают, что президент РФ Владимир Путин сможет обеспечить стабильность и развитие в стране. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.
«Три четверти наших сограждан убеждены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность в нашей стране (74%) и ее развитие (74%). Противоположного мнения придерживаются 18% и 19% соответственно», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Большинство граждан высказались, что действующий лидер подходит на должность президента лучше, чем другие политики.
Опрошенные отмечают, что Путин спокойный, энергичный, волевой и решительный человек. Россияне считают, что глава государства умеет слушать и уважает мнение других людей.
Опрос проводился в преддверии дня рождения Владимира Путина. 7 октября президенту России исполнится 71 год.
Больше 70% граждан России считают, что президент РФ Владимир Путин сможет обеспечить стабильность и развитие в стране. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. «Три четверти наших сограждан убеждены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность в нашей стране (74%) и ее развитие (74%). Противоположного мнения придерживаются 18% и 19% соответственно», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Большинство граждан высказались, что действующий лидер подходит на должность президента лучше, чем другие политики. Опрошенные отмечают, что Путин спокойный, энергичный, волевой и решительный человек. Россияне считают, что глава государства умеет слушать и уважает мнение других людей. Опрос проводился в преддверии дня рождения Владимира Путина. 7 октября президенту России исполнится 71 год.