ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает Путина на посту президента ВЦИОМ: 79% россиян уверены, что Путин обеспечит стабильность и развитие в РФ 07 октября 2023 в 00:15 Размер текста - 17 + Россияне считают, что Путин подходит на должность президента лучше, чем другие политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Больше 70% граждан России считают, что президент РФ Владимир Путин сможет обеспечить стабильность и развитие в стране. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. «Три четверти наших сограждан убеждены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность в нашей стране (74%) и ее развитие (74%). Противоположного мнения придерживаются 18% и 19% соответственно», — сообщается на сайте ВЦИОМ . Большинство граждан высказались, что действующий лидер подходит на должность президента лучше, чем другие политики. Опрошенные отмечают, что Путин спокойный, энергичный, волевой и решительный человек. Россияне считают, что глава государства умеет слушать и уважает мнение других людей. Опрос проводился в преддверии дня рождения Владимира Путина. 7 октября президенту России исполнится 71 год. Больше 70% граждан России считают, что президент РФ Владимир Путин сможет обеспечить стабильность и развитие в стране. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. «Три четверти наших сограждан убеждены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность в нашей стране (74%) и ее развитие (74%). Противоположного мнения придерживаются 18% и 19% соответственно», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Большинство граждан высказались, что действующий лидер подходит на должность президента лучше, чем другие политики. Опрошенные отмечают, что Путин спокойный, энергичный, волевой и решительный человек. Россияне считают, что глава государства умеет слушать и уважает мнение других людей. Опрос проводился в преддверии дня рождения Владимира Путина. 7 октября президенту России исполнится 71 год. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям