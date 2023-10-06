06 октября 2023

ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает Путина на посту президента

ВЦИОМ: 79% россиян уверены, что Путин обеспечит стабильность и развитие в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Россияне считают, что Путин подходит на должность президента лучше, чем другие политики Фото:

Больше 70% граждан России считают, что президент РФ Владимир Путин сможет обеспечить стабильность и развитие в стране. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Три четверти наших сограждан убеждены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность в нашей стране (74%) и ее развитие (74%). Противоположного мнения придерживаются 18% и 19% соответственно», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Большинство граждан высказались, что действующий лидер подходит на должность президента лучше, чем другие политики.

Опрошенные отмечают, что Путин спокойный, энергичный, волевой и решительный человек. Россияне считают, что глава государства умеет слушать и уважает мнение других людей.

Опрос проводился в преддверии дня рождения Владимира Путина. 7 октября президенту России исполнится 71 год.

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Больше 70% граждан России считают, что президент РФ Владимир Путин сможет обеспечить стабильность и развитие в стране. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. «Три четверти наших сограждан убеждены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность в нашей стране (74%) и ее развитие (74%). Противоположного мнения придерживаются 18% и 19% соответственно», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Большинство граждан высказались, что действующий лидер подходит на должность президента лучше, чем другие политики. Опрошенные отмечают, что Путин спокойный, энергичный, волевой и решительный человек. Россияне считают, что глава государства умеет слушать и уважает мнение других людей. Опрос проводился в преддверии дня рождения Владимира Путина. 7 октября президенту России исполнится 71 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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