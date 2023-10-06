Нацгвардия Украины не получит зимнюю форму из-за махинаций

07 октября 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Нацгвардия Украины может не получить зимнюю форму (фото из архива) Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы нацгвардии Украины будут вынуждены за свой счет покупать зимнюю форму из-за махинаций с контрактами по госзакупкам. Об этом заявил президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский. «Зимней формы нацгвардейцы вовремя не дождутся (из-за махинаций — прим. URA.RU), может, не дождутся ее вообще. И вынуждены будут, как многие делали это в прошлом году, закупать за свои деньги», — отметил Соколовский на своей странице в Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). По словам Соколовского, контракт на пошив зимней формы был заключен с компанией «Трейд-Прим», которая не имеет своих производств и занимается сельским хозяйством. Фирма выиграла тендер на 193 млн гривен (5,3 млн долларов) без использования украинской системы тендеров для госзакупок. По мнению Соколовского, такие контракты подразумевают коррупционную составляющую. Из-за подобных скандалов в сентябре отправлен в отставку глава Минобороны Украины Алексей Резников. Аналогичный контракт на пошив летней формы ранее был отдан компании «Шеврон-Киев», которая также не имеет собственного швейного производства. Из 48 тысяч комплектов фирма осуществила поставки только одной тысячи, при этом закупила ткань на 60% дороже обычной цены, пишет МК . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы нацгвардии Украины будут вынуждены за свой счет покупать зимнюю форму из-за махинаций с контрактами по госзакупкам. Об этом заявил президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский. «Зимней формы нацгвардейцы вовремя не дождутся (из-за махинаций — прим. URA.RU), может, не дождутся ее вообще. И вынуждены будут, как многие делали это в прошлом году, закупать за свои деньги», — отметил Соколовский на своей странице в Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). По словам Соколовского, контракт на пошив зимней формы был заключен с компанией «Трейд-Прим», которая не имеет своих производств и занимается сельским хозяйством. Фирма выиграла тендер на 193 млн гривен (5,3 млн долларов) без использования украинской системы тендеров для госзакупок. По мнению Соколовского, такие контракты подразумевают коррупционную составляющую. Из-за подобных скандалов в сентябре отправлен в отставку глава Минобороны Украины Алексей Резников. Аналогичный контракт на пошив летней формы ранее был отдан компании «Шеврон-Киев», которая также не имеет собственного швейного производства. Из 48 тысяч комплектов фирма осуществила поставки только одной тысячи, при этом закупила ткань на 60% дороже обычной цены, пишет МК.