В свердловском городе водитель иномарки насмерть сбил 53-летнего пешехода. Фото 07 октября 2023 в 01:27 Размер текста - 17 + Пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Заречном (Свердловская область) 6 октября 50-летний водитель Hyundai насмерть сбил 53-летнего мужчину, переходящего дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны села Косулино в сторону ж/д станции „Арамиль“, допустил наезд на 53-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. С места ДТП пешехода госпитализировали в городскую больницу №36 Екатеринбурга, где впоследствии он скончался», — сказано в сообщении. Водитель пояснил, что пешеход в темной одежде без светоотражающих элементов неожиданно появился на проезжей части. Экстренное торможение не помогло избежать аварии. Инспекторы ДПС провели осмотр места происшествия и автомобиля. Освидетельствование на алкогольное опьянение показало, что владелец иномарки был трезв. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области В Заречном (Свердловская область) 6 октября 50-летний водитель Hyundai насмерть сбил 53-летнего мужчину, переходящего дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны села Косулино в сторону ж/д станции „Арамиль“, допустил наезд на 53-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. С места ДТП пешехода госпитализировали в городскую больницу №36 Екатеринбурга, где впоследствии он скончался», — сказано в сообщении. Водитель пояснил, что пешеход в темной одежде без светоотражающих элементов неожиданно появился на проезжей части. Экстренное торможение не помогло избежать аварии. Инспекторы ДПС провели осмотр места происшествия и автомобиля. Освидетельствование на алкогольное опьянение показало, что владелец иномарки был трезв. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям