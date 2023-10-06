06 октября 2023

В свердловском городе водитель иномарки насмерть сбил 53-летнего пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте Фото:

В Заречном (Свердловская область) 6 октября 50-летний водитель Hyundai насмерть сбил 53-летнего мужчину, переходящего дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны села Косулино в сторону ж/д станции „Арамиль“, допустил наезд на 53-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. С места ДТП пешехода госпитализировали в городскую больницу №36 Екатеринбурга, где впоследствии он скончался», — сказано в сообщении.

Водитель пояснил, что пешеход в темной одежде без светоотражающих элементов неожиданно появился на проезжей части. Экстренное торможение не помогло избежать аварии. Инспекторы ДПС провели осмотр места происшествия и автомобиля. Освидетельствование на алкогольное опьянение показало, что владелец иномарки был трезв.

Фото:

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В Заречном (Свердловская область) 6 октября 50-летний водитель Hyundai насмерть сбил 53-летнего мужчину, переходящего дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны села Косулино в сторону ж/д станции „Арамиль“, допустил наезд на 53-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. С места ДТП пешехода госпитализировали в городскую больницу №36 Екатеринбурга, где впоследствии он скончался», — сказано в сообщении. Водитель пояснил, что пешеход в темной одежде без светоотражающих элементов неожиданно появился на проезжей части. Экстренное торможение не помогло избежать аварии. Инспекторы ДПС провели осмотр места происшествия и автомобиля. Освидетельствование на алкогольное опьянение показало, что владелец иномарки был трезв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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