В Заречном (Свердловская область) 6 октября 50-летний водитель Hyundai насмерть сбил 53-летнего мужчину, переходящего дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
«По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны села Косулино в сторону ж/д станции „Арамиль“, допустил наезд на 53-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. С места ДТП пешехода госпитализировали в городскую больницу №36 Екатеринбурга, где впоследствии он скончался», — сказано в сообщении.
Водитель пояснил, что пешеход в темной одежде без светоотражающих элементов неожиданно появился на проезжей части. Экстренное торможение не помогло избежать аварии. Инспекторы ДПС провели осмотр места происшествия и автомобиля. Освидетельствование на алкогольное опьянение показало, что владелец иномарки был трезв.
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