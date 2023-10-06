06 октября 2023

Украинские пограничники развернули сбегающих за границу чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, колючая проволока, граница, украина, столб, забор, всу, stock
Украинские пограничники не дают чиновникам сбегать из страны за границу Фото:

Пограничники Украины пресекли попытки двух тысяч чиновников сбежать за границу. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Украинские пограничники развернули на границе более двух тысяч госслужащих, которые пытались покинуть страну без уважительных причин. С января 2023 года на Украине был введен запрет на выезд за границу лиц, занимающих государственные должности», — передает МK.RU слова Демченко.

Ранее чиновникам из Украины запретили выезжать за пределы страны без уважительной причины во время конфликта с Россией. По решению украинского правительства народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу только на основании служебной командировки.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пограничники Украины пресекли попытки двух тысяч чиновников сбежать за границу. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. «Украинские пограничники развернули на границе более двух тысяч госслужащих, которые пытались покинуть страну без уважительных причин. С января 2023 года на Украине был введен запрет на выезд за границу лиц, занимающих государственные должности», — передает МK.RU слова Демченко. Ранее чиновникам из Украины запретили выезжать за пределы страны без уважительной причины во время конфликта с Россией. По решению украинского правительства народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу только на основании служебной командировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...