Украинские пограничники развернули сбегающих за границу чиновников 07 октября 2023 в 04:53 Размер текста - 17 + Украинские пограничники не дают чиновникам сбегать из страны за границу Фото: Официальный сайт президента Украины Пограничники Украины пресекли попытки двух тысяч чиновников сбежать за границу. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. «Украинские пограничники развернули на границе более двух тысяч госслужащих, которые пытались покинуть страну без уважительных причин. С января 2023 года на Украине был введен запрет на выезд за границу лиц, занимающих государственные должности», — передает МK.RU слова Демченко. Ранее чиновникам из Украины запретили выезжать за пределы страны без уважительной причины во время конфликта с Россией. По решению украинского правительства народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу только на основании служебной командировки. Пограничники Украины пресекли попытки двух тысяч чиновников сбежать за границу. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. «Украинские пограничники развернули на границе более двух тысяч госслужащих, которые пытались покинуть страну без уважительных причин. С января 2023 года на Украине был введен запрет на выезд за границу лиц, занимающих государственные должности», — передает МK.RU слова Демченко. Ранее чиновникам из Украины запретили выезжать за пределы страны без уважительной причины во время конфликта с Россией. По решению украинского правительства народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу только на основании служебной командировки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям