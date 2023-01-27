Украинским чиновникам частично запретили выезд из страны

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Заседание городской думы. Пермь, чиновник, власть, портфель, должность, вакансия, назначение, коррупция
Чиновникам, депутатам и судьям Украины запретили покидать страну без уважительных причин Фото:

Украинским чиновникам запрещено выезжать за пределы страны без уважительной причины во время конфликта с Россией. Такое решение приняло правительство Украины, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.

«Правительство одобрило постановление, запрещающее на время [конфликта] выезд чиновников за границу без уважительных причин. Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки», — приводит премьер текст решения в своем telegram-канале.

Уточняется, что выехать за границу можно для переговоров, лечения или для ухода за детьми. Отдыхать вне страны запрещено.

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Украинским чиновникам запрещено выезжать за пределы страны без уважительной причины во время конфликта с Россией. Такое решение приняло правительство Украины, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. «Правительство одобрило постановление, запрещающее на время [конфликта] выезд чиновников за границу без уважительных причин. Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки», — приводит премьер текст решения в своем telegram-канале. Уточняется, что выехать за границу можно для переговоров, лечения или для ухода за детьми. Отдыхать вне страны запрещено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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