06 октября 2023

В Кургане пожарные спасли пациентов больницы из огня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
В БСМП Кургана пожарные потушили огонь и спасли пациентов (архивное фото) Фото:

Пожарные получили сообщение о возгорании в Курганской больнице скорой медицинской помощи ночью в 2 часа 5 минут 7 октября. Они спасли из пожара пять человек. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области».

«В Курганской БСМП загорелись постельные принадлежности в подсобном помещении столовой на втором этаже. Сотрудники МЧС спасли пять пациентов и эвакуировали 25 человек персонала больницы», — говорится в посте представителей МЧС.

По данным ведомства, пожар на площади 25 квадратных метров тушили 66 человек личного состава и 19 единиц техники. Огонь потушили в 02 часа 35 минут.

Спасатели МЧС потушили пожар 7 октября в БСМП Кургана
Спасатели МЧС потушили пожар 7 октября в БСМП Кургана
Фото:

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Пожарные получили сообщение о возгорании в Курганской больнице скорой медицинской помощи ночью в 2 часа 5 минут 7 октября. Они спасли из пожара пять человек. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области». «В Курганской БСМП загорелись постельные принадлежности в подсобном помещении столовой на втором этаже. Сотрудники МЧС спасли пять пациентов и эвакуировали 25 человек персонала больницы», — говорится в посте представителей МЧС. По данным ведомства, пожар на площади 25 квадратных метров тушили 66 человек личного состава и 19 единиц техники. Огонь потушили в 02 часа 35 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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