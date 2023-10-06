В БСМП Кургана пожарные потушили огонь и спасли пациентов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожарные получили сообщение о возгорании в Курганской больнице скорой медицинской помощи ночью в 2 часа 5 минут 7 октября. Они спасли из пожара пять человек. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области».

«В Курганской БСМП загорелись постельные принадлежности в подсобном помещении столовой на втором этаже. Сотрудники МЧС спасли пять пациентов и эвакуировали 25 человек персонала больницы», — говорится в посте представителей МЧС.

По данным ведомства, пожар на площади 25 квадратных метров тушили 66 человек личного состава и 19 единиц техники. Огонь потушили в 02 часа 35 минут.