В БСМП Кургана пожарные потушили огонь и спасли пациентов (архивное фото)
Пожарные получили сообщение о возгорании в Курганской больнице скорой медицинской помощи ночью в 2 часа 5 минут 7 октября. Они спасли из пожара пять человек. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области».
«В Курганской БСМП загорелись постельные принадлежности в подсобном помещении столовой на втором этаже. Сотрудники МЧС спасли пять пациентов и эвакуировали 25 человек персонала больницы», — говорится в посте представителей МЧС.
По данным ведомства, пожар на площади 25 квадратных метров тушили 66 человек личного состава и 19 единиц техники. Огонь потушили в 02 часа 35 минут.
Спасатели МЧС потушили пожар 7 октября в БСМП Кургана
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