06 октября 2023

Собянин сообщил об атаке беспилотника на Москву

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, собянин сергей
Сергей Собянин заявил, что никто не пострадал из-за падения обломков беспилотника Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником. Он был сбит системой ПВО в Истринском городском округе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — сообщил Собянин. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале.

Собянин отметил, что, по предварительной информации, из-за падения обломков никто не пострадал, разрушений нет. По его словам, спецслужбы отправились на место происшествия.

Ранее мэр Москвы сообщал о попытках ВСУ атаковать город беспилотниками. Он отметил, что 17 сентября украинский дрон, летевший на Москву, уничтожили силы ПВО России, передает «Национальная служба новостей». По словам Собянина, пострадавших и разрушений не было, передает «Дни.ру». Минобороны РФ сообщало, что БПЛА ВСУ был сбит над Калужской областью.

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ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником. Он был сбит системой ПВО в Истринском городском округе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — сообщил Собянин. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Собянин отметил, что, по предварительной информации, из-за падения обломков никто не пострадал, разрушений нет. По его словам, спецслужбы отправились на место происшествия. Ранее мэр Москвы сообщал о попытках ВСУ атаковать город беспилотниками. Он отметил, что 17 сентября украинский дрон, летевший на Москву, уничтожили силы ПВО России, передает «Национальная служба новостей». По словам Собянина, пострадавших и разрушений не было, передает «Дни.ру». Минобороны РФ сообщало, что БПЛА ВСУ был сбит над Калужской областью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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