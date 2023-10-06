Собянин сообщил об атаке беспилотника на Москву

ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником. Он был сбит системой ПВО в Истринском городском округе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — сообщил Собянин. Свое заявление он опубликовал в
Собянин отметил, что, по предварительной информации, из-за падения обломков никто не пострадал, разрушений нет. По его словам, спецслужбы отправились на место происшествия.
Ранее мэр Москвы сообщал о попытках ВСУ атаковать город беспилотниками. Он отметил, что 17 сентября украинский дрон, летевший на Москву, уничтожили силы ПВО России, передает «Национальная служба новостей». По словам Собянина, пострадавших и разрушений не было, передает «Дни.ру». Минобороны РФ сообщало, что БПЛА ВСУ был сбит над Калужской областью.
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