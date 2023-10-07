Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль одержит победу в войне с сектором Газа
Движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, объявило Израилю войну. Об этом сообщил глава минобороны Израиля Йоав Галант.
«Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль», — заявил Галант. Его слова приводит издание
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