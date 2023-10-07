Министр обороны Израиля объявил о войне с ХАМАС. Видео

07 октября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль одержит победу в войне с сектором Газа Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, объявило Израилю войну. Об этом сообщил глава минобороны Израиля Йоав Галант. «Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль», — заявил Галант. Его слова приводит издание Maariv . Он отметил, что Израиль одержит победу в конфликте.

Движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, объявило Израилю войну. Об этом сообщил глава минобороны Израиля Йоав Галант. «Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль», — заявил Галант. Его слова приводит издание Maariv. Он отметил, что Израиль одержит победу в конфликте.