Министр обороны Израиля объявил о войне с ХАМАС. Видео

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Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль одержит победу в войне с сектором Газа Фото:

Движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, объявило Израилю войну. Об этом сообщил глава минобороны Израиля Йоав Галант.

«Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль», — заявил Галант. Его слова приводит издание Maariv. Он отметил, что Израиль одержит победу в конфликте.

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Движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, объявило Израилю войну. Об этом сообщил глава минобороны Израиля Йоав Галант. «Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль», — заявил Галант. Его слова приводит издание Maariv. Он отметил, что Израиль одержит победу в конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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