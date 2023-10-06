06 октября 2023

В Магнитогорске отправили в СИЗО виновника смертельной аварии из Волгограда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителя Волжский заключили под стражу из-за смертельного ДТП Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) под стражу заключили жителя города Волжский (Волгоградская область), который пьяным устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале.

«Следствие магнитогорского УМВД ходатайствовало о заключении под стражу жителя города Волжский Волгоградской области, совершившего ДТП со смертельным исходом. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 4 статьи 264 УК РФ [Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств]», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 5 октября около 02:00 по улице Оренбургской в Магнитогорске. 27-летний житель Волжского, управляя автомобилем «Lada Granda» в алкогольном опьянении, на скорости выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Volkswagen Polo». В результате аварии 30-летний пассажир отечественной машины погиб на месте.

В аварии погиб 30-летний пассажир автомобиля «Lada Granda»
В аварии погиб 30-летний пассажир автомобиля «Lada Granda»

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В Магнитогорске (Челябинская область) под стражу заключили жителя города Волжский (Волгоградская область), который пьяным устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. «Следствие магнитогорского УМВД ходатайствовало о заключении под стражу жителя города Волжский Волгоградской области, совершившего ДТП со смертельным исходом. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 4 статьи 264 УК РФ [Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств]», — уточнили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 5 октября около 02:00 по улице Оренбургской в Магнитогорске. 27-летний житель Волжского, управляя автомобилем «Lada Granda» в алкогольном опьянении, на скорости выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Volkswagen Polo». В результате аварии 30-летний пассажир отечественной машины погиб на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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