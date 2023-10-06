В Магнитогорске отправили в СИЗО виновника смертельной аварии из Волгограда. Фото

07 октября 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Жителя Волжский заключили под стражу из-за смертельного ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) под стражу заключили жителя города Волжский (Волгоградская область), который пьяным устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. «Следствие магнитогорского УМВД ходатайствовало о заключении под стражу жителя города Волжский Волгоградской области, совершившего ДТП со смертельным исходом. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 4 статьи 264 УК РФ [Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств]», — уточнили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 5 октября около 02:00 по улице Оренбургской в Магнитогорске. 27-летний житель Волжского, управляя автомобилем «Lada Granda» в алкогольном опьянении, на скорости выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Volkswagen Polo». В результате аварии 30-летний пассажир отечественной машины погиб на месте. В аварии погиб 30-летний пассажир автомобиля «Lada Granda» Фото предоставлено пресс-службой Управления ГУ МВД России по Челябинской области

В Магнитогорске (Челябинская область) под стражу заключили жителя города Волжский (Волгоградская область), который пьяным устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. «Следствие магнитогорского УМВД ходатайствовало о заключении под стражу жителя города Волжский Волгоградской области, совершившего ДТП со смертельным исходом. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 4 статьи 264 УК РФ [Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств]», — уточнили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 5 октября около 02:00 по улице Оренбургской в Магнитогорске. 27-летний житель Волжского, управляя автомобилем «Lada Granda» в алкогольном опьянении, на скорости выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Volkswagen Polo». В результате аварии 30-летний пассажир отечественной машины погиб на месте.