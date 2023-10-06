При пожаре в пермском селе погиб мужчина

07 октября 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС устанавливают причины пожара Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU При пожаре в селе Ляды Пермского муниципального округа погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Рыбацкая в селе Ляды. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировался один человек. К сожалению, на пожаре имеется погибший», — сообщили в ведомстве. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. На данный момент сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают причины возгорания.

При пожаре в селе Ляды Пермского муниципального округа погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Рыбацкая в селе Ляды. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировался один человек. К сожалению, на пожаре имеется погибший», — сообщили в ведомстве. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. На данный момент сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают причины возгорания.