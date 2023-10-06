06 октября 2023

При пожаре в пермском селе погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
Сотрудники МЧС устанавливают причины пожара Фото:

При пожаре в селе Ляды Пермского муниципального округа погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Рыбацкая в селе Ляды. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировался один человек. К сожалению, на пожаре имеется погибший», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила 45 квадратных метров. На данный момент сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают причины возгорания.

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При пожаре в селе Ляды Пермского муниципального округа погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Рыбацкая в селе Ляды. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировался один человек. К сожалению, на пожаре имеется погибший», — сообщили в ведомстве. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. На данный момент сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают причины возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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