При пожаре в пермском селе погиб мужчина

Сотрудники МЧС устанавливают причины пожара
При пожаре в селе Ляды Пермского муниципального округа погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Рыбацкая в селе Ляды. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировался один человек. К сожалению, на пожаре имеется погибший», — сообщили в ведомстве.
Площадь пожара составила 45 квадратных метров. На данный момент сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают причины возгорания.
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