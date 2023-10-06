В ХМАО подростку из Египта выдали паспорт без фамилии и отчества

07 октября 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Девушка получила паспорт без фамилии и отчества, и теперь не может зарегистрироваться на «Госуслугах» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ХМАО уроженке Египта по достижении 14 лет выдали паспорт без указания фамилии и отчества, только с именем, из-за чего она не может купить билеты, зарегистрироваться на портале Госуслуг, а после поступления в вуз — оформить банковскую карту для получения стипендии. Ее мать обратилась к уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена. «Мама несовершеннолетнего ребенка обратилась к Уполномоченному в связи с безвыходной ситуацией, связанной с невозможностью приобретения ее дочери авиа и железнодорожных билетов, получения банковской карты и перечисления на нее стипендии, регистрации на Едином портале государственных услуг Российской Федерации, по причине оформления ей паспорта гражданина Российской Федерации без указания фамилии и отчества. Из обращения заявителя следовало, что по достижению 14 лет ее четвертая дочь была документирована паспортом с указанием только имени, тогда как другие трое дочерей при наличии аналогичных документов, включая свидетельство о рождении, были документированы паспортом с полным указанием фамилии, имени и отчества», — уточнили в ведомстве. Женщина уже три года пытается добиться внесения изменения в документы. Она обращалась в органы опеки, миграции и ЗАГС, но вопрос так и не был решен. Аппарат омбудсмена установил, что все четверо детей заявительницы родились в Египте, а свидетельство о рождении в этой стране содержит только имя ребенка и полные сведения об обоих родителях. Но несмотря на это, проблем у трех детей женщины не возникало. При этом, в Управлении по вопросам миграции уточнили, что нарушений при выдаче паспорта не выявлено и рекомендовали обратиться в ЗАГС. «Однако орган ЗАГС указывает о невозможности внесения каких-либо изменений в записи гражданского состояния ребенка и предлагает заявителю обратиться в суд для урегулирования данного вопроса. Федеральным законодательством данные случаи четко не регламентированы», — добавили в аппарате Уполномоченного. Стребкова инициировала межведомственное совещание с сотрудниками УМВД, отдела ЗАГС, органов опеки и попечительства. «Все участники встречи взяли на себя обязательство дополнительно проработать возможные в рамках своей компетенции варианты урегулирования сложившейся ситуации, в том числе во взаимодействии с федеральными структурами органов власти. Межведомственная работа будет продолжена и остается на контроле Уполномоченного», — заверили в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО уроженке Египта по достижении 14 лет выдали паспорт без указания фамилии и отчества, только с именем, из-за чего она не может купить билеты, зарегистрироваться на портале Госуслуг, а после поступления в вуз — оформить банковскую карту для получения стипендии. Ее мать обратилась к уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена. «Мама несовершеннолетнего ребенка обратилась к Уполномоченному в связи с безвыходной ситуацией, связанной с невозможностью приобретения ее дочери авиа и железнодорожных билетов, получения банковской карты и перечисления на нее стипендии, регистрации на Едином портале государственных услуг Российской Федерации, по причине оформления ей паспорта гражданина Российской Федерации без указания фамилии и отчества. Из обращения заявителя следовало, что по достижению 14 лет ее четвертая дочь была документирована паспортом с указанием только имени, тогда как другие трое дочерей при наличии аналогичных документов, включая свидетельство о рождении, были документированы паспортом с полным указанием фамилии, имени и отчества», — уточнили в ведомстве. Женщина уже три года пытается добиться внесения изменения в документы. Она обращалась в органы опеки, миграции и ЗАГС, но вопрос так и не был решен. Аппарат омбудсмена установил, что все четверо детей заявительницы родились в Египте, а свидетельство о рождении в этой стране содержит только имя ребенка и полные сведения об обоих родителях. Но несмотря на это, проблем у трех детей женщины не возникало. При этом, в Управлении по вопросам миграции уточнили, что нарушений при выдаче паспорта не выявлено и рекомендовали обратиться в ЗАГС. «Однако орган ЗАГС указывает о невозможности внесения каких-либо изменений в записи гражданского состояния ребенка и предлагает заявителю обратиться в суд для урегулирования данного вопроса. Федеральным законодательством данные случаи четко не регламентированы», — добавили в аппарате Уполномоченного. Стребкова инициировала межведомственное совещание с сотрудниками УМВД, отдела ЗАГС, органов опеки и попечительства. «Все участники встречи взяли на себя обязательство дополнительно проработать возможные в рамках своей компетенции варианты урегулирования сложившейся ситуации, в том числе во взаимодействии с федеральными структурами органов власти. Межведомственная работа будет продолжена и остается на контроле Уполномоченного», — заверили в ведомстве.