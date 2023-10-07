ВСУ выстрелили по Крыму из модифицированной техники

07 октября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались ударить по Крыму модифицированным снарядом Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины пытались атаковать Крым ударом модифицированного зенитно-ракетного комплекса С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Киев пытался атаковать Крым ЗРК С-200, переделанной в ударный вариант», — сообщили в оборонном ведомстве. Российская ПВО успешно отразила атаку. Ранее Киев уже предпринимал попытки ударить по полуострову подобными снарядами. В частности, это было 12 августа во время массированной атаки на Крым и Крымский мост. Тогда российские силы успешно справились с ракетами.

Вооруженные силы Украины пытались атаковать Крым ударом модифицированного зенитно-ракетного комплекса С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Киев пытался атаковать Крым ЗРК С-200, переделанной в ударный вариант», — сообщили в оборонном ведомстве. Российская ПВО успешно отразила атаку. Ранее Киев уже предпринимал попытки ударить по полуострову подобными снарядами. В частности, это было 12 августа во время массированной атаки на Крым и Крымский мост. Тогда российские силы успешно справились с ракетами.