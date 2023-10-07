ВСУ выстрелили по Крыму из модифицированной техники

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, всу, stock
ВСУ пытались ударить по Крыму модифицированным снарядом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытались атаковать Крым ударом модифицированного зенитно-ракетного комплекса С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Киев пытался атаковать Крым ЗРК С-200, переделанной в ударный вариант», — сообщили в оборонном ведомстве. Российская ПВО успешно отразила атаку.

Ранее Киев уже предпринимал попытки ударить по полуострову подобными снарядами. В частности, это было 12 августа во время массированной атаки на Крым и Крымский мост. Тогда российские силы успешно справились с ракетами.

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать Крым ударом модифицированного зенитно-ракетного комплекса С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Киев пытался атаковать Крым ЗРК С-200, переделанной в ударный вариант», — сообщили в оборонном ведомстве. Российская ПВО успешно отразила атаку. Ранее Киев уже предпринимал попытки ударить по полуострову подобными снарядами. В частности, это было 12 августа во время массированной атаки на Крым и Крымский мост. Тогда российские силы успешно справились с ракетами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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