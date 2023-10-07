ВСУ выстрелили по Крыму из модифицированной техники

ВСУ пытались ударить по Крыму модифицированным снарядом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины пытались атаковать Крым ударом модифицированного зенитно-ракетного комплекса С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Киев пытался атаковать Крым ЗРК С-200, переделанной в ударный вариант», — сообщили в оборонном ведомстве. Российская ПВО успешно отразила атаку.
Ранее Киев уже предпринимал попытки ударить по полуострову подобными снарядами. В частности, это было 12 августа во время массированной атаки на Крым и Крымский мост. Тогда российские силы успешно справились с ракетами.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!