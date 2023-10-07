ХАМАС выпустил по Тель-Авиву 150 ракет из-за удара по сектору Газа. Видео

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ХАМАС анонсировал удар по Тель-Авиву Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинская группировка ХАМАС, объявившая войну Израилю, выпустила по Тель-Авиву около 150 ракет. Ранее такой ответ на сопротивление израильской армии анонсировали представители группировки.

«По Тель-Авиву выпустили десятки ракет», — передает Al Hadath. Как ранее отмечали представители ХАМАС, группировка наносит удар в ответ на обстрел жилого здания бригады «Аль-Кассам» в секторе Газа.

Ранее израильские вооруженные силы ударили авиацией по многоэтажным зданиям в секторе Газа. Как отмечали военные, там располагались объекты ХАМАС.

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Палестинская группировка ХАМАС, объявившая войну Израилю, выпустила по Тель-Авиву около 150 ракет. Ранее такой ответ на сопротивление израильской армии анонсировали представители группировки. «По Тель-Авиву выпустили десятки ракет», — передает Al Hadath. Как ранее отмечали представители ХАМАС, группировка наносит удар в ответ на обстрел жилого здания бригады «Аль-Кассам» в секторе Газа. Ранее израильские вооруженные силы ударили авиацией по многоэтажным зданиям в секторе Газа. Как отмечали военные, там располагались объекты ХАМАС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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