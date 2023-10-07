ХАМАС анонсировал удар по Тель-Авиву
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинская группировка ХАМАС, объявившая войну Израилю, выпустила по Тель-Авиву около 150 ракет. Ранее такой ответ на сопротивление израильской армии анонсировали представители группировки.
«По Тель-Авиву выпустили десятки ракет», — передает
Ранее израильские вооруженные силы ударили авиацией по многоэтажным зданиям в секторе Газа. Как отмечали военные, там располагались объекты ХАМАС.
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