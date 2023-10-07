Армия Израиля ударила по многоэтажкам в секторе Газа. Видео

07 октября 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Армия обороны Израиля атаковала два объекта в секторе Газа Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля вечером в субботу 7 октября атаковала два объекта в секторе Газа, в которых находились террористы. Об этом сообщает израильский веб-портал Walla. «Представитель ЦАХАЛа (армия обороны Израиля — прим. URA.RU) объявили сегодня вечером (в субботу), что атаковали два объекта [палестинской группировки] организации ХАМАС. Объекты использовались высокопоставленными должностными лицами организации для совершения террористических актов», — пишет Walla . Ранее палестинская группировка ХАМАС выпустила пять тысяч ракет по Израилю утром 7 октября. Позже организация ворвалась на территорию еврейского государства. Президент США Джо Байден поддержал план премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с ведением долгой войны с напавшей на страну Палестиной. Пентагон намерен помочь Израилю с необходимой военной техникой, чтобы у страны были средства для самозащиты. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Армия обороны Израиля вечером в субботу 7 октября атаковала два объекта в секторе Газа, в которых находились террористы. Об этом сообщает израильский веб-портал Walla. «Представитель ЦАХАЛа (армия обороны Израиля — прим. URA.RU) объявили сегодня вечером (в субботу), что атаковали два объекта [палестинской группировки] организации ХАМАС. Объекты использовались высокопоставленными должностными лицами организации для совершения террористических актов», — пишет Walla. Ранее палестинская группировка ХАМАС выпустила пять тысяч ракет по Израилю утром 7 октября. Позже организация ворвалась на территорию еврейского государства. Президент США Джо Байден поддержал план премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с ведением долгой войны с напавшей на страну Палестиной. Пентагон намерен помочь Израилю с необходимой военной техникой, чтобы у страны были средства для самозащиты. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.