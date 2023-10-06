06 октября 2023

В ЯНАО пьяный водитель устроил массовое ДТП и уехал с места аварии. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Нижневартовск, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель протаранил три автомобиля и скрылся с места ДТП. Очевидцы в соцсетях сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В Ноябрьске на улице Советской, 104, предположительно пьяный водитель протаранил три машины и скрылся с места ДТП», — сообщает telegram-канал «NSK». Мужчину задержали.

Корреспондент URA.RU направил запрос в управление ГИБДД по ЯНАО. Ответ ожидается.

Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) водитель протаранил три автомобиля и скрылся с места ДТП. Очевидцы в соцсетях сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. «В Ноябрьске на улице Советской, 104, предположительно пьяный водитель протаранил три машины и скрылся с места ДТП», — сообщает telegram-канал «NSK». Мужчину задержали. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление ГИБДД по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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