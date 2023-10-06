Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя
В Ноябрьске (ЯНАО) водитель протаранил три автомобиля и скрылся с места ДТП. Очевидцы в соцсетях сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
«В Ноябрьске на улице Советской, 104, предположительно пьяный водитель протаранил три машины и скрылся с места ДТП», — сообщает telegram-канал «NSK». Мужчину задержали.
Корреспондент URA.RU направил запрос в управление ГИБДД по ЯНАО. Ответ ожидается.
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