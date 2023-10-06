В ЯНАО пьяный водитель устроил массовое ДТП и уехал с места аварии. Фото, видео

07 октября 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) водитель протаранил три автомобиля и скрылся с места ДТП. Очевидцы в соцсетях сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. «В Ноябрьске на улице Советской, 104, предположительно пьяный водитель протаранил три машины и скрылся с места ДТП», — сообщает telegram-канал «NSK». Мужчину задержали. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление ГИБДД по ЯНАО. Ответ ожидается. Фото: telegram-канал «NSK», https://t.me/Noyabrsk112

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель протаранил три автомобиля и скрылся с места ДТП. Очевидцы в соцсетях сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. «В Ноябрьске на улице Советской, 104, предположительно пьяный водитель протаранил три машины и скрылся с места ДТП», — сообщает telegram-канал «NSK». Мужчину задержали. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление ГИБДД по ЯНАО. Ответ ожидается.