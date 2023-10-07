На Западе восхитились российской тактикой на Украине

19FortyFive: оборонные маневры ВС РФ остановили наступление Украины

08 октября 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

На Западе восхищены результатами контратак ВС РФ и ротации подразделений Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эффективные маневры и ротация подразделений помогли российской армии остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный журналист Ставрос Атламазоглу. «Российские военные предпринимают постоянные мелкомасштабные контратаки, чтобы вывести украинцев из равновесия и быстро отвоевать утраченные территории», — передает слова журналиста издание 19FortyFive . Атламазоглу добавил, что подобная оборона ВС РФ приносит свои плоды — войскам Украины все труднее достичь какого-то прогресса в конфликте. Также, по словам военного журналиста, постоянное обновление состава подразделений позволило армии России получить дополнительное преимущество перед украинскими войсками. Ранее военный аналитик Александр Михайлов сообщил, что после череды неудач в контрнаступлениях власти Украины должны понять, что им не стоит надеяться на помощь от Запада. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил провал контрнаступления ВСУ тем, что Украине не хватило средств ПВО и оружия.

Эффективные маневры и ротация подразделений помогли российской армии остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный журналист Ставрос Атламазоглу. «Российские военные предпринимают постоянные мелкомасштабные контратаки, чтобы вывести украинцев из равновесия и быстро отвоевать утраченные территории», — передает слова журналиста издание 19FortyFive. Атламазоглу добавил, что подобная оборона ВС РФ приносит свои плоды — войскам Украины все труднее достичь какого-то прогресса в конфликте. Также, по словам военного журналиста, постоянное обновление состава подразделений позволило армии России получить дополнительное преимущество перед украинскими войсками. Ранее военный аналитик Александр Михайлов сообщил, что после череды неудач в контрнаступлениях власти Украины должны понять, что им не стоит надеяться на помощь от Запада. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил провал контрнаступления ВСУ тем, что Украине не хватило средств ПВО и оружия.