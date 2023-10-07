07 октября 2023

На Западе восхитились российской тактикой на Украине

19FortyFive: оборонные маневры ВС РФ остановили наступление Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, десант, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
На Западе восхищены результатами контратак ВС РФ и ротации подразделений Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Эффективные маневры и ротация подразделений помогли российской армии остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный журналист Ставрос Атламазоглу.

«Российские военные предпринимают постоянные мелкомасштабные контратаки, чтобы вывести украинцев из равновесия и быстро отвоевать утраченные территории», — передает слова журналиста издание 19FortyFive. Атламазоглу добавил, что подобная оборона ВС РФ приносит свои плоды — войскам Украины все труднее достичь какого-то прогресса в конфликте. Также, по словам военного журналиста, постоянное обновление состава подразделений позволило армии России получить дополнительное преимущество перед украинскими войсками.

Ранее военный аналитик Александр Михайлов сообщил, что после череды неудач в контрнаступлениях власти Украины должны понять, что им не стоит надеяться на помощь от Запада. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил провал контрнаступления ВСУ тем, что Украине не хватило средств ПВО и оружия.

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Эффективные маневры и ротация подразделений помогли российской армии остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный журналист Ставрос Атламазоглу. «Российские военные предпринимают постоянные мелкомасштабные контратаки, чтобы вывести украинцев из равновесия и быстро отвоевать утраченные территории», — передает слова журналиста издание 19FortyFive. Атламазоглу добавил, что подобная оборона ВС РФ приносит свои плоды — войскам Украины все труднее достичь какого-то прогресса в конфликте. Также, по словам военного журналиста, постоянное обновление состава подразделений позволило армии России получить дополнительное преимущество перед украинскими войсками. Ранее военный аналитик Александр Михайлов сообщил, что после череды неудач в контрнаступлениях власти Украины должны понять, что им не стоит надеяться на помощь от Запада. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил провал контрнаступления ВСУ тем, что Украине не хватило средств ПВО и оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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