Военный аналитик назвал выводы для Украины после неудач в контрнаступлении

Военный аналитик Михайлов: Украине недальновидно верить обещаниям Запада

06 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ имеют большое количество советской техники для продолжения контрнаступления зимой Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После неудач контрнаступления власти Украины должны понять, что они не могут сильно надеяться на обещания своих западных союзников. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Полностью надеяться на обещания западных партнеров недальновидно, потому что они только обещают. Вашингтон, Лондон и кучка более слабых и зависимых от центра НАТО государств. Но между ними продолжается перебранка по поводу того, кому больше отдавать своих кровных вооружений. После полутора лет кормления киевского режима оружием, деньгами, кредитами, материальным снабжением появилась усталость на всех уровнях», — сказал Александр Михайлов. При этом, отметил военный эксперт, контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) еще не закончилось. «Контрнаступ — это, скорее, распиаренный украинский бренд, который они используют больше полугода. Они могут и дальше любые действия называть контрнаступом, поэтому история еще не закончилась. Тем более, что у украинской стороны еще хватает техники советского производства, которая способна воевать, в том числе в осенне-зимний период. Если брать зарубежную технику, то ее меньше, и она не самая живучая для нашей умеренной климатической зоны. В целом показывает себя далеко не лучшим образом. Но говорить о полном уничтожении советской техники еще преждевременно», — заключил собеседник агентства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет неудачно из-за нехватки оружия и средств ПВО. Украинские военные также среди причин неудачи отмечают российские авиационные бомбы КАБ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После неудач контрнаступления власти Украины должны понять, что они не могут сильно надеяться на обещания своих западных союзников. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Полностью надеяться на обещания западных партнеров недальновидно, потому что они только обещают. Вашингтон, Лондон и кучка более слабых и зависимых от центра НАТО государств. Но между ними продолжается перебранка по поводу того, кому больше отдавать своих кровных вооружений. После полутора лет кормления киевского режима оружием, деньгами, кредитами, материальным снабжением появилась усталость на всех уровнях», — сказал Александр Михайлов. При этом, отметил военный эксперт, контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) еще не закончилось. «Контрнаступ — это, скорее, распиаренный украинский бренд, который они используют больше полугода. Они могут и дальше любые действия называть контрнаступом, поэтому история еще не закончилась. Тем более, что у украинской стороны еще хватает техники советского производства, которая способна воевать, в том числе в осенне-зимний период. Если брать зарубежную технику, то ее меньше, и она не самая живучая для нашей умеренной климатической зоны. В целом показывает себя далеко не лучшим образом. Но говорить о полном уничтожении советской техники еще преждевременно», — заключил собеседник агентства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет неудачно из-за нехватки оружия и средств ПВО. Украинские военные также среди причин неудачи отмечают российские авиационные бомбы КАБ.