Зеленский объяснил провал контрнаступления ВСУ

Зеленский: ВСУ не хватило средств ПВО и оружия

04 октября 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

ВСУ не хватило оружия и средств ПВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ закончилось неудачно. По его словам, Украине не хватило оружия и средств ПВО. «Наше контрнаступление продолжается, мы шаг за шагом делаем все возможное, чтобы дать отпор врагу. Проблему представляют заминированные поля, не хватает снарядов и средств ПВО», — сказал Зеленский в прямом включении в эфире канала Sky TG24. Он также добавил, что средства ПВО являются важным элементом как для защиты населения, так и для контрнаступления. Ранее солдаты Вооруженных сил Украины объяснили, почему им не удалось контрнаступление. Они потерпели неудачу из-за российских авиационных бомб КАБ, которые не дали ВСУ прорвать оборону России, сковав штурмовые бригады. Украинские солдаты также жалуются на отсутствие необходимого боевого опыта у всех военнослужащих, включая офицеров НАТО, которые проводят инструктаж. Украинская армия сталкивается с проблемами, такими как отсутствие боевого опыта, сложности с переводчиками и передачей точных команд и ответов от инструкторов.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ закончилось неудачно. По его словам, Украине не хватило оружия и средств ПВО. «Наше контрнаступление продолжается, мы шаг за шагом делаем все возможное, чтобы дать отпор врагу. Проблему представляют заминированные поля, не хватает снарядов и средств ПВО», — сказал Зеленский в прямом включении в эфире канала Sky TG24. Он также добавил, что средства ПВО являются важным элементом как для защиты населения, так и для контрнаступления. Ранее солдаты Вооруженных сил Украины объяснили, почему им не удалось контрнаступление. Они потерпели неудачу из-за российских авиационных бомб КАБ, которые не дали ВСУ прорвать оборону России, сковав штурмовые бригады. Украинские солдаты также жалуются на отсутствие необходимого боевого опыта у всех военнослужащих, включая офицеров НАТО, которые проводят инструктаж. Украинская армия сталкивается с проблемами, такими как отсутствие боевого опыта, сложности с переводчиками и передачей точных команд и ответов от инструкторов.