Зеленский объяснил провал контрнаступления ВСУ

Зеленский: ВСУ не хватило средств ПВО и оружия
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
ВСУ не хватило оружия и средств ПВО Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ закончилось неудачно. По его словам, Украине не хватило оружия и средств ПВО.

«Наше контрнаступление продолжается, мы шаг за шагом делаем все возможное, чтобы дать отпор врагу. Проблему представляют заминированные поля, не хватает снарядов и средств ПВО», — сказал Зеленский в прямом включении в эфире канала Sky TG24. Он также добавил, что средства ПВО являются важным элементом как для защиты населения, так и для контрнаступления.

Ранее солдаты Вооруженных сил Украины объяснили, почему им не удалось контрнаступление. Они потерпели неудачу из-за российских авиационных бомб КАБ, которые не дали ВСУ прорвать оборону России, сковав штурмовые бригады.

Украинские солдаты также жалуются на отсутствие необходимого боевого опыта у всех военнослужащих, включая офицеров НАТО, которые проводят инструктаж. Украинская армия сталкивается с проблемами, такими как отсутствие боевого опыта, сложности с переводчиками и передачей точных команд и ответов от инструкторов.

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ закончилось неудачно. По его словам, Украине не хватило оружия и средств ПВО. «Наше контрнаступление продолжается, мы шаг за шагом делаем все возможное, чтобы дать отпор врагу. Проблему представляют заминированные поля, не хватает снарядов и средств ПВО», — сказал Зеленский в прямом включении в эфире канала Sky TG24. Он также добавил, что средства ПВО являются важным элементом как для защиты населения, так и для контрнаступления. Ранее солдаты Вооруженных сил Украины объяснили, почему им не удалось контрнаступление. Они потерпели неудачу из-за российских авиационных бомб КАБ, которые не дали ВСУ прорвать оборону России, сковав штурмовые бригады. Украинские солдаты также жалуются на отсутствие необходимого боевого опыта у всех военнослужащих, включая офицеров НАТО, которые проводят инструктаж. Украинская армия сталкивается с проблемами, такими как отсутствие боевого опыта, сложности с переводчиками и передачей точных команд и ответов от инструкторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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