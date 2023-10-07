Дорожники предупредили свердловских водителей об опасности лосей

Свердловских водителей предупредили о возросшей опасности столкновения с лосями. У животных начался брачный период и они могут чаще выбегать на дороги. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики региона.
«У лосей на конец сентября — начало октября приходится пик брачного периода. В поиске пары они активно передвигаются, чаще выходят на дорогу и попадают под колеса автомобилей», — сообщили в официальном telegram-канале ДИП.
Чаще всего на дорогу выходят лоси, косули, кабаны. Также под колеса попадают и домашние животные — лошади, коровы и овцы.
Для предотвращения вероятного ДТП, водителям необходимо соблюдать скоростной режим. Быть предельно внимательными в ночное время, особенно в зоне действия дорожных знаков «Дикие животные».
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