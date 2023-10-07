07 октября 2023
06 октября 2023

Дорожники предупредили свердловских водителей об опасности лосей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
В конце сентября у лосей начался брачный период Фото:

Свердловских водителей предупредили о возросшей опасности столкновения с лосями. У животных начался брачный период и они могут чаще выбегать на дороги. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики региона.

«У лосей на конец сентября — начало октября приходится пик брачного периода. В поиске пары они активно передвигаются, чаще выходят на дорогу и попадают под колеса автомобилей», — сообщили в официальном telegram-канале ДИП.

Чаще всего на дорогу выходят лоси, косули, кабаны. Также под колеса попадают и домашние животные — лошади, коровы и овцы.

Для предотвращения вероятного ДТП, водителям необходимо соблюдать скоростной режим. Быть предельно внимательными в ночное время, особенно в зоне действия дорожных знаков «Дикие животные».

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Свердловских водителей предупредили о возросшей опасности столкновения с лосями. У животных начался брачный период и они могут чаще выбегать на дороги. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики региона. «У лосей на конец сентября — начало октября приходится пик брачного периода. В поиске пары они активно передвигаются, чаще выходят на дорогу и попадают под колеса автомобилей», — сообщили в официальном telegram-канале ДИП. Чаще всего на дорогу выходят лоси, косули, кабаны. Также под колеса попадают и домашние животные — лошади, коровы и овцы. Для предотвращения вероятного ДТП, водителям необходимо соблюдать скоростной режим. Быть предельно внимательными в ночное время, особенно в зоне действия дорожных знаков «Дикие животные».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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