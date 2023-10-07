Губернатор Комарова назвала срок переселения сургутян из аварийного жилья

Комарова: сургутяне будут переселены из аварийного жилья к 1 кварталу 2024 года

08 октября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Срок переселения из авариек главе округа обозначил мэр Сургута Андрей Филатов Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) будут переселены из аварийного жилья не позднее первого квартала 2024 года. Об этом глава округа Наталья Комарова сообщила во время встречи с сургутянами 8 октября. «Один из важных вопросов, волнующий горожан, это переселение из аварийного жилого фонда. Глава Сургута Андрей Сергеевич поклялся, что это будет выполнено не позднее первого квартала следующего года», — заявила Комарова, трансляция встречи ведется на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». Глава округа поблагодарила команду Сургута за проделанную работу в данном направлении. Городские власти смогли подойти к этапу переселения жителей из всех многоквартирных деревянных домов. Финансированием проект обеспечен. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова провела встречу с жителями Сургутского района. В шуточной форме она объяснила мэрам поселений, что они должны использовать все возможности для решения проблем земляков. По словам главы региона, если мэр не может решить какую-то проблему сам, значит, он должен понудить к этому даже американского президента.

Жители Сургута (ХМАО) будут переселены из аварийного жилья не позднее первого квартала 2024 года. Об этом глава округа Наталья Комарова сообщила во время встречи с сургутянами 8 октября. «Один из важных вопросов, волнующий горожан, это переселение из аварийного жилого фонда. Глава Сургута Андрей Сергеевич поклялся, что это будет выполнено не позднее первого квартала следующего года», — заявила Комарова, трансляция встречи ведется на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». Глава округа поблагодарила команду Сургута за проделанную работу в данном направлении. Городские власти смогли подойти к этапу переселения жителей из всех многоквартирных деревянных домов. Финансированием проект обеспечен. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова провела встречу с жителями Сургутского района. В шуточной форме она объяснила мэрам поселений, что они должны использовать все возможности для решения проблем земляков. По словам главы региона, если мэр не может решить какую-то проблему сам, значит, он должен понудить к этому даже американского президента.