В Магнитогорске мотоциклист без прав устроил смертельную аварию

В Магнитогорске (Челябинская область) мотоциклист на Honda sc-50, лишенный ранее прав, устроил смертельную аварию, в которой погиб. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожного происшествия.
«ДТП произошло в Магнитогорске 7 октября в 20:10 на улице Светской Армии. Водитель 1991 года рождения выехал на встречную полосу. Ранее он был лишен прав за отказ проходить освидетельствование на алкоголь», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
По предварительным данным, мотоциклист выехал на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с выполняющим левый поворот автомобилем «Дэу». Водитель мотоцикла Honda sc-50 скончался в больнице.
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