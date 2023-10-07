07 октября 2023
06 октября 2023

В Магнитогорске мотоциклист без прав устроил смертельную аварию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, город, реанимация, скорая помошь
Водитель мотоцикла умер в больнице Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) мотоциклист на Honda sc-50, лишенный ранее прав, устроил смертельную аварию, в которой погиб. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожного происшествия.

«ДТП произошло в Магнитогорске 7 октября в 20:10 на улице Светской Армии. Водитель 1991 года рождения выехал на встречную полосу. Ранее он был лишен прав за отказ проходить освидетельствование на алкоголь», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

По предварительным данным, мотоциклист выехал на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с выполняющим левый поворот автомобилем «Дэу». Водитель мотоцикла Honda sc-50 скончался в больнице.

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В Магнитогорске (Челябинская область) мотоциклист на Honda sc-50, лишенный ранее прав, устроил смертельную аварию, в которой погиб. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожного происшествия. «ДТП произошло в Магнитогорске 7 октября в 20:10 на улице Светской Армии. Водитель 1991 года рождения выехал на встречную полосу. Ранее он был лишен прав за отказ проходить освидетельствование на алкоголь», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. По предварительным данным, мотоциклист выехал на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с выполняющим левый поворот автомобилем «Дэу». Водитель мотоцикла Honda sc-50 скончался в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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