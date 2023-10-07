В Магнитогорске мотоциклист без прав устроил смертельную аварию

08 октября 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Водитель мотоцикла умер в больнице Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) мотоциклист на Honda sc-50, лишенный ранее прав, устроил смертельную аварию, в которой погиб. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожного происшествия. «ДТП произошло в Магнитогорске 7 октября в 20:10 на улице Светской Армии. Водитель 1991 года рождения выехал на встречную полосу. Ранее он был лишен прав за отказ проходить освидетельствование на алкоголь», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. По предварительным данным, мотоциклист выехал на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с выполняющим левый поворот автомобилем «Дэу». Водитель мотоцикла Honda sc-50 скончался в больнице.

В Магнитогорске (Челябинская область) мотоциклист на Honda sc-50, лишенный ранее прав, устроил смертельную аварию, в которой погиб. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожного происшествия. «ДТП произошло в Магнитогорске 7 октября в 20:10 на улице Светской Армии. Водитель 1991 года рождения выехал на встречную полосу. Ранее он был лишен прав за отказ проходить освидетельствование на алкоголь», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. По предварительным данным, мотоциклист выехал на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с выполняющим левый поворот автомобилем «Дэу». Водитель мотоцикла Honda sc-50 скончался в больнице.