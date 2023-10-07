Жителю Сургута стало плохо на встрече с губернатором Комаровой

Житель Сургута (ХМАО) потерял сознание во время встречи главы округа Натальи Комаровой с горожанами. Корреспондент URA.RU с места событий сообщил, что к человеку подоспели медики и оказали первую помощь.
«Человеку стало плохо. Есть скорая помощь в зале. Позовите, пожалуйста?» — передает корреспондент URA.RU обращение волонтера к Комаровой. Губернатор подтвердила, что медики дежурят в зале и к пострадавшему подоспели сотрудники скорой помощи.
После инцидента Комарова отметила, как важно быть внимательными другу: «Вот видите, как важно быть внимательными друг к другу. Плохой пример, но он состоялся на наших глазах».
Ранее во время встречи с жителями Сургута глава округа Наталья Комарова озвучила срок переселения граждан из аварийного жилья. Мэр города Андрей Филатов пообещал осуществить это не позднее первого квартала 2024 года.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.