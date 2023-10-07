Жителю Сургута стало плохо на встрече с губернатором Комаровой

08 октября 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Комарова после ЧП отметила важность внимательного отношения друг к другу Фото: Алексей Андронов © URA.RU Житель Сургута (ХМАО) потерял сознание во время встречи главы округа Натальи Комаровой с горожанами. Корреспондент URA.RU с места событий сообщил, что к человеку подоспели медики и оказали первую помощь. «Человеку стало плохо. Есть скорая помощь в зале. Позовите, пожалуйста?» — передает корреспондент URA.RU обращение волонтера к Комаровой. Губернатор подтвердила, что медики дежурят в зале и к пострадавшему подоспели сотрудники скорой помощи. После инцидента Комарова отметила, как важно быть внимательными другу: «Вот видите, как важно быть внимательными друг к другу. Плохой пример, но он состоялся на наших глазах». Ранее во время встречи с жителями Сургута глава округа Наталья Комарова озвучила срок переселения граждан из аварийного жилья. Мэр города Андрей Филатов пообещал осуществить это не позднее первого квартала 2024 года.

Житель Сургута (ХМАО) потерял сознание во время встречи главы округа Натальи Комаровой с горожанами. Корреспондент URA.RU с места событий сообщил, что к человеку подоспели медики и оказали первую помощь. «Человеку стало плохо. Есть скорая помощь в зале. Позовите, пожалуйста?» — передает корреспондент URA.RU обращение волонтера к Комаровой. Губернатор подтвердила, что медики дежурят в зале и к пострадавшему подоспели сотрудники скорой помощи. После инцидента Комарова отметила, как важно быть внимательными другу: «Вот видите, как важно быть внимательными друг к другу. Плохой пример, но он состоялся на наших глазах». Ранее во время встречи с жителями Сургута глава округа Наталья Комарова озвучила срок переселения граждан из аварийного жилья. Мэр города Андрей Филатов пообещал осуществить это не позднее первого квартала 2024 года.