07 октября 2023
06 октября 2023

Жителю Сургута стало плохо на встрече с губернатором Комаровой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой со спортсменами города. Сургут, портрет, комарова наталья
Комарова после ЧП отметила важность внимательного отношения друг к другу Фото:

Житель Сургута (ХМАО) потерял сознание во время встречи главы округа Натальи Комаровой с горожанами. Корреспондент URA.RU с места событий сообщил, что к человеку подоспели медики и оказали первую помощь.

«Человеку стало плохо. Есть скорая помощь в зале. Позовите, пожалуйста?» — передает корреспондент URA.RU обращение волонтера к Комаровой. Губернатор подтвердила, что медики дежурят в зале и к пострадавшему подоспели сотрудники скорой помощи.

После инцидента Комарова отметила, как важно быть внимательными другу: «Вот видите, как важно быть внимательными друг к другу. Плохой пример, но он состоялся на наших глазах».

Ранее во время встречи с жителями Сургута глава округа Наталья Комарова озвучила срок переселения граждан из аварийного жилья. Мэр города Андрей Филатов пообещал осуществить это не позднее первого квартала 2024 года.

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Житель Сургута (ХМАО) потерял сознание во время встречи главы округа Натальи Комаровой с горожанами. Корреспондент URA.RU с места событий сообщил, что к человеку подоспели медики и оказали первую помощь. «Человеку стало плохо. Есть скорая помощь в зале. Позовите, пожалуйста?» — передает корреспондент URA.RU обращение волонтера к Комаровой. Губернатор подтвердила, что медики дежурят в зале и к пострадавшему подоспели сотрудники скорой помощи. После инцидента Комарова отметила, как важно быть внимательными другу: «Вот видите, как важно быть внимательными друг к другу. Плохой пример, но он состоялся на наших глазах». Ранее во время встречи с жителями Сургута глава округа Наталья Комарова озвучила срок переселения граждан из аварийного жилья. Мэр города Андрей Филатов пообещал осуществить это не позднее первого квартала 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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