07 октября 2023
06 октября 2023

Тюменская прокуратура вступилась за избитого школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, прокурор, судебное заседание, суд
Инцидент произошел в школе 94 города Тюмень Фото:

В Тюмени избили ученика шестого класса в школе 94. Прокуратура области поручила проверить обеспечение школьной администрацией безопасных условий для детей.

«В средствах массовой информации размещены сведения об избиении шестиклассника в тюменской школе 94. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Центрального административного округа г. Тюмень провести проверку исполнения школой требований закона об обеспечении безопасных условий для обучающихся», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Инцидент также находится на контроле у сотрудников полиции. Проводится процессуальная проверка.

Ранее аналогичный случай произошел в Тобольске (Тюменская область). Там 18 сентября мужчина избил 14-летнего школьника из-за того, что подросток, проезжая на велосипеде, случайно поцарапал его машину. Инцидент находится на контроле у следователей.

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В Тюмени избили ученика шестого класса в школе 94. Прокуратура области поручила проверить обеспечение школьной администрацией безопасных условий для детей. «В средствах массовой информации размещены сведения об избиении шестиклассника в тюменской школе 94. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Центрального административного округа г. Тюмень провести проверку исполнения школой требований закона об обеспечении безопасных условий для обучающихся», — сообщается в telegram-канале ведомства. Инцидент также находится на контроле у сотрудников полиции. Проводится процессуальная проверка. Ранее аналогичный случай произошел в Тобольске (Тюменская область). Там 18 сентября мужчина избил 14-летнего школьника из-за того, что подросток, проезжая на велосипеде, случайно поцарапал его машину. Инцидент находится на контроле у следователей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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