Тюменская прокуратура вступилась за избитого школьника

В Тюмени избили ученика шестого класса в школе 94. Прокуратура области поручила проверить обеспечение школьной администрацией безопасных условий для детей.
«В средствах массовой информации размещены сведения об избиении шестиклассника в тюменской школе 94. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Центрального административного округа г. Тюмень провести проверку исполнения школой требований закона об обеспечении безопасных условий для обучающихся», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Инцидент также находится на контроле у сотрудников полиции. Проводится процессуальная проверка.
Ранее аналогичный случай произошел в Тобольске (Тюменская область). Там 18 сентября мужчина избил 14-летнего школьника из-за того, что подросток, проезжая на велосипеде, случайно поцарапал его машину. Инцидент находится на контроле у следователей.
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