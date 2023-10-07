Тюменская прокуратура вступилась за избитого школьника

08 октября 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в школе 94 города Тюмень Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени избили ученика шестого класса в школе 94. Прокуратура области поручила проверить обеспечение школьной администрацией безопасных условий для детей. «В средствах массовой информации размещены сведения об избиении шестиклассника в тюменской школе 94. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Центрального административного округа г. Тюмень провести проверку исполнения школой требований закона об обеспечении безопасных условий для обучающихся», — сообщается в telegram-канале ведомства. Инцидент также находится на контроле у сотрудников полиции. Проводится процессуальная проверка. Ранее аналогичный случай произошел в Тобольске (Тюменская область). Там 18 сентября мужчина избил 14-летнего школьника из-за того, что подросток, проезжая на велосипеде, случайно поцарапал его машину. Инцидент находится на контроле у следователей.

В Тюмени избили ученика шестого класса в школе 94. Прокуратура области поручила проверить обеспечение школьной администрацией безопасных условий для детей. «В средствах массовой информации размещены сведения об избиении шестиклассника в тюменской школе 94. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Центрального административного округа г. Тюмень провести проверку исполнения школой требований закона об обеспечении безопасных условий для обучающихся», — сообщается в telegram-канале ведомства. Инцидент также находится на контроле у сотрудников полиции. Проводится процессуальная проверка. Ранее аналогичный случай произошел в Тобольске (Тюменская область). Там 18 сентября мужчина избил 14-летнего школьника из-за того, что подросток, проезжая на велосипеде, случайно поцарапал его машину. Инцидент находится на контроле у следователей.