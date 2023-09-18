18 сентября 2023

СК взял на контроль инцидент с избиением тюменского школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Инцидент с избиением тобольского школьника произошел 18 сентября Фото:

Следственный комитет Тюменской области начал проверку по факту избиения 14-летнего подростка, которое произошло в Тобольске (Тюменская область) 18 сентября. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Ранее агентство писало о том, что мужчина избил ребенка за то, что тот случайно поцарапал его машину, проезжая на велосипеде.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что в городе Тобольск на улице Октябрьской несовершеннолетний ребенок, двигаясь на велосипеде между двумя автомобилями, поцарапал один из них. Владелец транспортного средства съехал на обочину, перекрыв проезд ребенку, вышел из автомобиля и принялся наносить ему удары. По данному факту следственными органами СК РФ по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки», — указано в сообщении регионального управления СК по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что в Тобольске мужчина избил 14-летнего подростка за то, что тот случайно поцарапал его машину. Как сообщают пользователи социальных сетей, школьник ехал на велосипеде, потерял управление и врезался в дорогую иномарку. По словам очевидцев, на автомобиле была маленькая царапина. Нарушителя попытались успокоить прохожие. Однако он продолжал наносить удары школьнику, несмотря на замечания.

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Следственный комитет Тюменской области начал проверку по факту избиения 14-летнего подростка, которое произошло в Тобольске (Тюменская область) 18 сентября. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Ранее агентство писало о том, что мужчина избил ребенка за то, что тот случайно поцарапал его машину, проезжая на велосипеде. «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что в городе Тобольск на улице Октябрьской несовершеннолетний ребенок, двигаясь на велосипеде между двумя автомобилями, поцарапал один из них. Владелец транспортного средства съехал на обочину, перекрыв проезд ребенку, вышел из автомобиля и принялся наносить ему удары. По данному факту следственными органами СК РФ по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки», — указано в сообщении регионального управления СК по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске мужчина избил 14-летнего подростка за то, что тот случайно поцарапал его машину. Как сообщают пользователи социальных сетей, школьник ехал на велосипеде, потерял управление и врезался в дорогую иномарку. По словам очевидцев, на автомобиле была маленькая царапина. Нарушителя попытались успокоить прохожие. Однако он продолжал наносить удары школьнику, несмотря на замечания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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