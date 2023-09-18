СК взял на контроль инцидент с избиением тюменского школьника

19 сентября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Инцидент с избиением тобольского школьника произошел 18 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет Тюменской области начал проверку по факту избиения 14-летнего подростка, которое произошло в Тобольске (Тюменская область) 18 сентября. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Ранее агентство писало о том, что мужчина избил ребенка за то, что тот случайно поцарапал его машину, проезжая на велосипеде. «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что в городе Тобольск на улице Октябрьской несовершеннолетний ребенок, двигаясь на велосипеде между двумя автомобилями, поцарапал один из них. Владелец транспортного средства съехал на обочину, перекрыв проезд ребенку, вышел из автомобиля и принялся наносить ему удары. По данному факту следственными органами СК РФ по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки», — указано в сообщении регионального управления СК по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске мужчина избил 14-летнего подростка за то, что тот случайно поцарапал его машину. Как сообщают пользователи социальных сетей, школьник ехал на велосипеде, потерял управление и врезался в дорогую иномарку. По словам очевидцев, на автомобиле была маленькая царапина. Нарушителя попытались успокоить прохожие. Однако он продолжал наносить удары школьнику, несмотря на замечания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственный комитет Тюменской области начал проверку по факту избиения 14-летнего подростка, которое произошло в Тобольске (Тюменская область) 18 сентября. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Ранее агентство писало о том, что мужчина избил ребенка за то, что тот случайно поцарапал его машину, проезжая на велосипеде. «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что в городе Тобольск на улице Октябрьской несовершеннолетний ребенок, двигаясь на велосипеде между двумя автомобилями, поцарапал один из них. Владелец транспортного средства съехал на обочину, перекрыв проезд ребенку, вышел из автомобиля и принялся наносить ему удары. По данному факту следственными органами СК РФ по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки», — указано в сообщении регионального управления СК по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске мужчина избил 14-летнего подростка за то, что тот случайно поцарапал его машину. Как сообщают пользователи социальных сетей, школьник ехал на велосипеде, потерял управление и врезался в дорогую иномарку. По словам очевидцев, на автомобиле была маленькая царапина. Нарушителя попытались успокоить прохожие. Однако он продолжал наносить удары школьнику, несмотря на замечания.