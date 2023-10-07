07 октября 2023
06 октября 2023

Активист из ЯНАО собрал груз в зону СВО, несмотря на трудности. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи в зону СВО. Курган
Среди посылок крупная партия автомобильной резины для бойцов Фото:
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Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский смог собрать груз со всем необходимым для бойцов в зону СВО. Изначально сбор шел очень плохо, пункты сбора были практически пусты, но в итоге землякам на фронт была собрана целая фура.

«Переживали, что грузовик пойдет пустой, а нет! Теперь переживаем, чтобы все поместилось. Произвели погрузку в Надыме», — сообщил Заборовский в своем telegram-канале.

На фронт для земляков среди прочих посылок поехала большая партия резины для автомобилей. В погрузке принимали участие неравнодушные жители Надыма, сотрудники МЧС, добровольцы, а погрузчик был предоставлен компанией СДЭК.

Ранее ямальский активист Игорь Заборовский сообщил, что отправку груза в зону СВО придется перенести с сентября на октябрь. Причина в том, что пункты сбора практически пусты. Объем посылок в начале сентября не превышал пяти кубометров.

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Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский смог собрать груз со всем необходимым для бойцов в зону СВО. Изначально сбор шел очень плохо, пункты сбора были практически пусты, но в итоге землякам на фронт была собрана целая фура. «Переживали, что грузовик пойдет пустой, а нет! Теперь переживаем, чтобы все поместилось. Произвели погрузку в Надыме», — сообщил Заборовский в своем telegram-канале. На фронт для земляков среди прочих посылок поехала большая партия резины для автомобилей. В погрузке принимали участие неравнодушные жители Надыма, сотрудники МЧС, добровольцы, а погрузчик был предоставлен компанией СДЭК. Ранее ямальский активист Игорь Заборовский сообщил, что отправку груза в зону СВО придется перенести с сентября на октябрь. Причина в том, что пункты сбора практически пусты. Объем посылок в начале сентября не превышал пяти кубометров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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