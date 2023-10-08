Россияне в Израиле попросили об эвакуации

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Город. Курган, сумки, вокзал, чемодан, молодежь, отток населения
Россияне запросили эвакуацию из сектора Газа, заявила Алия Зарипова Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россияне, проживающие в секторе Газа, начали обращаться с просьбой о проведении их эвакуации. Об этом рассказала пресс-секретарь дипмиссии Алия Зарипова.

«Россияне просят эвакуировать их из Газы», — передает слова Зариповой «Известия». Она добавила, что дипломаты начали составлять списки граждан, желающих покинуть опасную зону. Однако в настоящее время посольство еще не разработало конкретного плана для осуществления эвакуации. Ситуация осложняется тем, что израильская армия проводит контртеррористическую операцию в этом регионе, которая представляет значительные риски для мирного населения, заключила Зарипова.

В Израиле из-за вторжения ХАМАС началась война. В первый день конфликта армия Израиля заявила об уничтожении большей части палестинских военных. Наташа Ионова (Глюкоза) и ее муж российский бизнесмен Александр Чистяков также оказались запертыми в бомбоубежище в Израиле.

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Россияне, проживающие в секторе Газа, начали обращаться с просьбой о проведении их эвакуации. Об этом рассказала пресс-секретарь дипмиссии Алия Зарипова. «Россияне просят эвакуировать их из Газы», — передает слова Зариповой «Известия». Она добавила, что дипломаты начали составлять списки граждан, желающих покинуть опасную зону. Однако в настоящее время посольство еще не разработало конкретного плана для осуществления эвакуации. Ситуация осложняется тем, что израильская армия проводит контртеррористическую операцию в этом регионе, которая представляет значительные риски для мирного населения, заключила Зарипова. В Израиле из-за вторжения ХАМАС началась война. В первый день конфликта армия Израиля заявила об уничтожении большей части палестинских военных. Наташа Ионова (Глюкоза) и ее муж российский бизнесмен Александр Чистяков также оказались запертыми в бомбоубежище в Израиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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