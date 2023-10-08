Россияне в Израиле попросили об эвакуации

Россияне запросили эвакуацию из сектора Газа, заявила Алия Зарипова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россияне, проживающие в секторе Газа, начали обращаться с просьбой о проведении их эвакуации. Об этом рассказала пресс-секретарь дипмиссии Алия Зарипова.

«Россияне просят эвакуировать их из Газы», — передает слова Зариповой «Известия». Она добавила, что дипломаты начали составлять списки граждан, желающих покинуть опасную зону. Однако в настоящее время посольство еще не разработало конкретного плана для осуществления эвакуации. Ситуация осложняется тем, что израильская армия проводит контртеррористическую операцию в этом регионе, которая представляет значительные риски для мирного населения, заключила Зарипова.

В Израиле из-за вторжения ХАМАС началась война. В первый день конфликта армия Израиля заявила об уничтожении большей части палестинских военных. Наташа Ионова (Глюкоза) и ее муж российский бизнесмен Александр Чистяков также оказались запертыми в бомбоубежище в Израиле.