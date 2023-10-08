Глюкоза с семьей застряла в бомбоубежище Израиля. Фото

08 октября 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Глюкоза оказалась в бомбоубежище в Израиле из-за войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Наташа Ионова (Глюкоза) со своим мужем, российским бизнесменом Александром Чистяковым застряли в бомбоубежище в Израиле. Об этом написала журналистка Ксения Собчак. «Мои близкие люди, Наташа Ионова-Глюкоза и Саша Чистяков вместе с двумя дочками полетели в Израиль на концерт [американского певца] Бруно Марса, а в итоге вот так второй день проводят время в бомбоубежище», — написала Ксения Собчак в своем личном telegram-канале. Она отметила, что если аэропорт не закроют, то они смогут улететь завтра в Россию. Сама певица подтвердила свое нахождение в бомбоубежище, опубликовав селфи в своем telegram-канале . «Сидим пока работают сирены», — написала Глюкоза. Ранее в Израиле началась война из-за вторжения ХАМАС. За первый день войны армия Израиля сообщила, что большая часть палестинских военных была уничтожена. Однако спустя время был открыт второй фронт. Страну начал обстреливать Ливан, пишет «Национальная служба новостей». При этом в ДНР заявляли, что военные из сектора Газа, вероятно, используют украинское оружие. Фото: telegram-канал Глюк’оZа, https://t.me/glukozamusic

Наташа Ионова (Глюкоза) со своим мужем, российским бизнесменом Александром Чистяковым застряли в бомбоубежище в Израиле. Об этом написала журналистка Ксения Собчак. «Мои близкие люди, Наташа Ионова-Глюкоза и Саша Чистяков вместе с двумя дочками полетели в Израиль на концерт [американского певца] Бруно Марса, а в итоге вот так второй день проводят время в бомбоубежище», — написала Ксения Собчак в своем личном telegram-канале. Она отметила, что если аэропорт не закроют, то они смогут улететь завтра в Россию. Сама певица подтвердила свое нахождение в бомбоубежище, опубликовав селфи в своем telegram-канале. «Сидим пока работают сирены», — написала Глюкоза. Ранее в Израиле началась война из-за вторжения ХАМАС. За первый день войны армия Израиля сообщила, что большая часть палестинских военных была уничтожена. Однако спустя время был открыт второй фронт. Страну начал обстреливать Ливан, пишет «Национальная служба новостей». При этом в ДНР заявляли, что военные из сектора Газа, вероятно, используют украинское оружие.