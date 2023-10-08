NBC News: США перебросят военные корабли и авиацию к Израилю

Американские военнослужащие хотят перебросить свои корабли и авиацию поближе к территории Израиля в знак поддержки. Такой информации поделилась американские чиновники.
«Американские военные планируют перебросить корабли ВМС США и военную авиацию США поближе к Израилю в знак поддержки», — передает американский телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что переброска может начаться незамедлительно.
Белый дом официально объявил о помощи Израилю. Израиль до этого отправлял соответствующий запрос. Палестинские бойцы из движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. В ответ на это тот объявил войну сектору Газа. США были одними из первых стран, которые признали Израиль как отдельное государство.
Американские военнослужащие хотят перебросить свои корабли и авиацию поближе к территории Израиля в знак поддержки. Такой информации поделилась американские чиновники. «Американские военные планируют перебросить корабли ВМС США и военную авиацию США поближе к Израилю в знак поддержки», — передает американский телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что переброска может начаться незамедлительно. Белый дом официально объявил о помощи Израилю. Израиль до этого отправлял соответствующий запрос. Палестинские бойцы из движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. В ответ на это тот объявил войну сектору Газа. США были одними из первых стран, которые признали Израиль как отдельное государство.