NBC News: США перебросят военные корабли и авиацию к Израилю

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США разместят свои корабли у территории Израиля Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Американские военнослужащие хотят перебросить свои корабли и авиацию поближе к территории Израиля в знак поддержки. Такой информации поделилась американские чиновники.

«Американские военные планируют перебросить корабли ВМС США и военную авиацию США поближе к Израилю в знак поддержки», — передает американский телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что переброска может начаться незамедлительно.

Белый дом официально объявил о помощи Израилю. Израиль до этого отправлял соответствующий запрос. Палестинские бойцы из движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. В ответ на это тот объявил войну сектору Газа. США были одними из первых стран, которые признали Израиль как отдельное государство.

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Американские военнослужащие хотят перебросить свои корабли и авиацию поближе к территории Израиля в знак поддержки. Такой информации поделилась американские чиновники. «Американские военные планируют перебросить корабли ВМС США и военную авиацию США поближе к Израилю в знак поддержки», — передает американский телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что переброска может начаться незамедлительно. Белый дом официально объявил о помощи Израилю. Израиль до этого отправлял соответствующий запрос. Палестинские бойцы из движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. В ответ на это тот объявил войну сектору Газа. США были одними из первых стран, которые признали Израиль как отдельное государство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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