Белый дом объявил о помощи Израилю

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом одобрил отправку помощи Израилю Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль получит дополнительную помощь от США в связи с нападением боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь», — передает сообщение Белого дома The New York Times. Там добавили, что помощь поможет израильской армии справиться с нападением ХАМАСа. Характер помощи не указывается.

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Израиль получит дополнительную помощь от США в связи с нападением боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом сообщили в Белом доме. «Президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь», — передает сообщение Белого дома The New York Times. Там добавили, что помощь поможет израильской армии справиться с нападением ХАМАСа. Характер помощи не указывается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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