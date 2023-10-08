Белый дом объявил о помощи Израилю

Белый дом одобрил отправку помощи Израилю
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израиль получит дополнительную помощь от США в связи с нападением боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом сообщили в Белом доме.
«Президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь», —
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