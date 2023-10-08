Число погибших из-за конфликта в Израиле превысило 700

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Эскалация конфликта в Израиле привела к гибели более 700 человек, сообщает KAN Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Свыше 700 человек погибли в результате конфликта в Израиле. Об этом сообщает телеканал KAN.

«Число погибших жителей Израиля превысило 700», — говорится в материале телеканала. Там подчеркнули, что жертвы связаны с эскалацией израильско-палестинского конфликта

Израиль 7 октября 2023 года объявил о начале полномасштабной войны с палестинским движением ХАМАС из сектора Газа в ответ на их атаки. Этот конфликт является частью многолетней истории столкновений между Палестиной и Израилем в рамках арабо-израильского конфликта.

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Свыше 700 человек погибли в результате конфликта в Израиле. Об этом сообщает телеканал KAN. «Число погибших жителей Израиля превысило 700», — говорится в материале телеканала. Там подчеркнули, что жертвы связаны с эскалацией израильско-палестинского конфликта Израиль 7 октября 2023 года объявил о начале полномасштабной войны с палестинским движением ХАМАС из сектора Газа в ответ на их атаки. Этот конфликт является частью многолетней истории столкновений между Палестиной и Израилем в рамках арабо-израильского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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