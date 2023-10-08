Число погибших из-за конфликта в Израиле превысило 700

Эскалация конфликта в Израиле привела к гибели более 700 человек, сообщает KAN
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Свыше 700 человек погибли в результате конфликта в Израиле. Об этом сообщает телеканал KAN.
«Число погибших жителей Израиля превысило 700», —
Израиль 7 октября 2023 года объявил о начале полномасштабной войны с палестинским движением ХАМАС из сектора Газа в ответ на их атаки. Этот конфликт является частью многолетней истории столкновений между Палестиной и Израилем в рамках арабо-израильского конфликта.
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