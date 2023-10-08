Число погибших из-за конфликта в Израиле превысило 700

08 октября 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Эскалация конфликта в Израиле привела к гибели более 700 человек, сообщает KAN Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Свыше 700 человек погибли в результате конфликта в Израиле. Об этом сообщает телеканал KAN. «Число погибших жителей Израиля превысило 700», — говорится в материале телеканала. Там подчеркнули, что жертвы связаны с эскалацией израильско-палестинского конфликта Израиль 7 октября 2023 года объявил о начале полномасштабной войны с палестинским движением ХАМАС из сектора Газа в ответ на их атаки. Этот конфликт является частью многолетней истории столкновений между Палестиной и Израилем в рамках арабо-израильского конфликта.

Свыше 700 человек погибли в результате конфликта в Израиле. Об этом сообщает телеканал KAN. «Число погибших жителей Израиля превысило 700», — говорится в материале телеканала. Там подчеркнули, что жертвы связаны с эскалацией израильско-палестинского конфликта Израиль 7 октября 2023 года объявил о начале полномасштабной войны с палестинским движением ХАМАС из сектора Газа в ответ на их атаки. Этот конфликт является частью многолетней истории столкновений между Палестиной и Израилем в рамках арабо-израильского конфликта.