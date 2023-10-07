В Логоушке под Курганом погорельцы ждут обещанного жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Погорельцы из деревни Логоушка Кетовского округа Курганской области пожаловались на срыв сроков строительства домов. Об этом рассказал депутат гордумы Кургана Яков Сидоров, который встретился с погорельцами. Видео встречи он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Логоушке власти обещали построить для погорельцев до конца сентября 28 домов. Мы приехали посмотреть, действительно ли сельчане стали новоселами. Оказалось, что сроки сдачи жилья сорваны», — сообщил Сидоров в своем видеоотчете из Логоушки.

По словам жительницы Логоушки, дом для их семьи строители должны были сдать по договору до 22 июля. По факту жилье построено только на 60%. Она добавила, что в доме есть стены и черновые полы, но крыша и потолок отсутствуют. Женщина подчеркнула, что уже пять дней на стройке нет рабочих.

Еще несколько жительниц деревни подтвердили, что их дома также стоят без крыши и когда завершится строительство они не знают. Сельчане пытались связаться с представителями застройщика, но выяснить причины затягивания строительства жилья им не удалось.

По итогу встречи с жителями депутат Яков Сидоров подчеркнул, что из 28 домов в стадии готовности находятся пять. Однако сельчане его поправили, сказав, что жилье не введено в эксплуатацию.

В телесюжете, который был показан в начале сентября ГТРК «Курган», глава Кетовского округа Олег Язовских пояснил, что возведение жилья для погорельцев в Логоушке идет по плану. Он обратил внимание на имеющиеся недостатки, которые устраняются.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос главе Кетовского округа, чтобы выяснить причины затягивания сроков сдачи домов для погорельцев. Ответ ожидается.