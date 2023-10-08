Армия Израиля заявила о прямой зависимости от ВС США

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) тесно взаимодействует с вооруженными силами США в конфликте с Палестиной. Об этом заявили в самом ЦАХАЛе.
«Мы полностью координируем свои действия с ВС США», — передает сообщение ЦАХАЛа ТАСС. Там подчеркнули, что израильские военные руководители сотрудничают с центральным командованием американской армии.
Израиль 7 октября 2023 года начал полномасштабную войну с палестинским движением ХАМАС из сектора Газа в ответ на их атаки. Этот конфликт является частью долгой истории столкновений между Палестиной и Израилем в рамках арабо-израильского конфликта. URA.RU подробно рассказывало об истории Ближневосточного конфликта.
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