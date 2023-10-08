Армия Израиля заявила о прямой зависимости от ВС США

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Военные США взаимодействуют с коллегами из Израиля Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) тесно взаимодействует с вооруженными силами США в конфликте с Палестиной. Об этом заявили в самом ЦАХАЛе.

«Мы полностью координируем свои действия с ВС США», — передает сообщение ЦАХАЛа ТАСС. Там подчеркнули, что израильские военные руководители сотрудничают с центральным командованием американской армии.

Израиль 7 октября 2023 года начал полномасштабную войну с палестинским движением ХАМАС из сектора Газа в ответ на их атаки. Этот конфликт является частью долгой истории столкновений между Палестиной и Израилем в рамках арабо-израильского конфликта. URA.RU подробно рассказывало об истории Ближневосточного конфликта.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) тесно взаимодействует с вооруженными силами США в конфликте с Палестиной. Об этом заявили в самом ЦАХАЛе. «Мы полностью координируем свои действия с ВС США», — передает сообщение ЦАХАЛа ТАСС. Там подчеркнули, что израильские военные руководители сотрудничают с центральным командованием американской армии. Израиль 7 октября 2023 года начал полномасштабную войну с палестинским движением ХАМАС из сектора Газа в ответ на их атаки. Этот конфликт является частью долгой истории столкновений между Палестиной и Израилем в рамках арабо-израильского конфликта. URA.RU подробно рассказывало об истории Ближневосточного конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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