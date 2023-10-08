08 октября 2023
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06 октября 2023

В Тюменской области ищут 81-летнего пенсионера, который ушел в лес и пропал. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
В деревне Речкина 7 октября пенсионер ушел в лес и пропал Фото:

В Тюменской области пропал 81-летний Анатолий Хворов, который 7 октября ушел в лес и пропал. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«В Тюменской области в деверне Речкина ищут Анатолия Хворова 1942 года рождения. Пенсионер ушел в лес 7 октября и до сих пор не вернулся», — написал поисковый отряд в социальной сети «ВКонтакте».

Пожилой мужчина был одет во все черное: куртку, рубашку, брюки, ботинки, кепку. У него худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, волосы седые, глаза голубые. Информацию о местонахождении мужчины можно передать Екатерине 89220059559, Дарье 89504913542 или Анастасии 89521420659.

Фото:

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В Тюменской области пропал 81-летний Анатолий Хворов, который 7 октября ушел в лес и пропал. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «В Тюменской области в деверне Речкина ищут Анатолия Хворова 1942 года рождения. Пенсионер ушел в лес 7 октября и до сих пор не вернулся», — написал поисковый отряд в социальной сети «ВКонтакте». Пожилой мужчина был одет во все черное: куртку, рубашку, брюки, ботинки, кепку. У него худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, волосы седые, глаза голубые. Информацию о местонахождении мужчины можно передать Екатерине 89220059559, Дарье 89504913542 или Анастасии 89521420659.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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