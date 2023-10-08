В деревне Речкина 7 октября пенсионер ушел в лес и пропал
В Тюменской области пропал 81-летний Анатолий Хворов, который 7 октября ушел в лес и пропал. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«В Тюменской области в деверне Речкина ищут Анатолия Хворова 1942 года рождения. Пенсионер ушел в лес 7 октября и до сих пор не вернулся», — написал поисковый отряд в социальной сети «ВКонтакте».
Пожилой мужчина был одет во все черное: куртку, рубашку, брюки, ботинки, кепку. У него худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, волосы седые, глаза голубые. Информацию о местонахождении мужчины можно передать Екатерине 89220059559, Дарье 89504913542 или Анастасии 89521420659.
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