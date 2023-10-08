08 октября 2023

В ЕС указали на неопределенность США по выплатам Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
США своим отказом помогать Украине перекладывают ответственность на ЕС, считает Боррель Фото:
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Помощь Украине от США находится в неопределенном состоянии, что перекладывает ответственность по этому вопросу на Евросоюз. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Несмотря на сильную вовлеченность администрации [президента США Джо] Байдена, это порождает неопределенность по будущему финансирования этой страны со стороны США. В будущем такое развитие событий усиливает ответственность ЕС», — заявил Жозеп Боррель на странице европейской внешнеполитической службы.

По мнению главы дипломатии Евросоюза, в данный момент ЕС не сможет компенсировать помощь Украине в том размере, в каком отправляли США. Однако при изменении общеевропейского бюджета на период 2024—2027 годов планируется включить помощь Киеву в размере 50 миллиардов евро, добавил Боррель.

Ранее президент США Джо Байден запросил Конгресс согласовать новую военную помощь Киеву в размере 24 миллиардов долларов. Это вызвало множество споров в Конгрессе, в итоге Киев получил в 70 раз меньше от указанной суммы. Позднее во временном бюджете США и вовсе не оказалось средств на помощь Украине.

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Помощь Украине от США находится в неопределенном состоянии, что перекладывает ответственность по этому вопросу на Евросоюз. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Несмотря на сильную вовлеченность администрации [президента США Джо] Байдена, это порождает неопределенность по будущему финансирования этой страны со стороны США. В будущем такое развитие событий усиливает ответственность ЕС», — заявил Жозеп Боррель на странице европейской внешнеполитической службы. По мнению главы дипломатии Евросоюза, в данный момент ЕС не сможет компенсировать помощь Украине в том размере, в каком отправляли США. Однако при изменении общеевропейского бюджета на период 2024—2027 годов планируется включить помощь Киеву в размере 50 миллиардов евро, добавил Боррель. Ранее президент США Джо Байден запросил Конгресс согласовать новую военную помощь Киеву в размере 24 миллиардов долларов. Это вызвало множество споров в Конгрессе, в итоге Киев получил в 70 раз меньше от указанной суммы. Позднее во временном бюджете США и вовсе не оказалось средств на помощь Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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