Байден запросил на помощь Украине больше денег, чем для решения проблем США

11 августа 2023 в 00:58 Размер текста - 17 +

Джо Байден просит Конгресс выделить Киеву 24 млрд долларов Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байдена запросил у Конгресса для помощи Украине около 24 миллиардов долларов, а на решение внутренних проблем своей страны всего 16 миллиардов долларов. Суммы разнятся в два раза. «В запросе офиса президента [Байдена] промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана Украина и международные нужды. На военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ. Для министерства внутренней безопасности, госдепа и USAID (агентство США по международному развитию), а также на решение внутренних проблем страны Байден попросил у Конгресса 4 миллиарда долларов. Для борьбы со стихийными бедствиями президент предложил выделить еще 12 миллиардов долларов. Джо Байден намерен в ближайшее время попросить Конгресс выделить Украине более 13 миллиардов долларов. В июле сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи Киеву, в котором будут в том числе кассетные боеприпасы.

Президент США Джо Байдена запросил у Конгресса для помощи Украине около 24 миллиардов долларов, а на решение внутренних проблем своей страны всего 16 миллиардов долларов. Суммы разнятся в два раза. «В запросе офиса президента [Байдена] промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана Украина и международные нужды. На военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ. Для министерства внутренней безопасности, госдепа и USAID (агентство США по международному развитию), а также на решение внутренних проблем страны Байден попросил у Конгресса 4 миллиарда долларов. Для борьбы со стихийными бедствиями президент предложил выделить еще 12 миллиардов долларов. Джо Байден намерен в ближайшее время попросить Конгресс выделить Украине более 13 миллиардов долларов. В июле сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи Киеву, в котором будут в том числе кассетные боеприпасы.