10 августа 2023

Байден запросил на помощь Украине больше денег, чем для решения проблем США

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден просит Конгресс выделить Киеву 24 млрд долларов Фото:
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Президент США Джо Байдена запросил у Конгресса для помощи Украине около 24 миллиардов долларов, а на решение внутренних проблем своей страны всего 16 миллиардов долларов. Суммы разнятся в два раза.

«В запросе офиса президента [Байдена] промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана Украина и международные нужды. На военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Для министерства внутренней безопасности, госдепа и USAID (агентство США по международному развитию), а также на решение внутренних проблем страны Байден попросил у Конгресса 4 миллиарда долларов. Для борьбы со стихийными бедствиями президент предложил выделить еще 12 миллиардов долларов.

Джо Байден намерен в ближайшее время попросить Конгресс выделить Украине более 13 миллиардов долларов. В июле сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи Киеву, в котором будут в том числе кассетные боеприпасы.

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Президент США Джо Байдена запросил у Конгресса для помощи Украине около 24 миллиардов долларов, а на решение внутренних проблем своей страны всего 16 миллиардов долларов. Суммы разнятся в два раза. «В запросе офиса президента [Байдена] промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года отдельным пунктом указана Украина и международные нужды. На военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву Байден просит порядка 24 миллиардов долларов», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ. Для министерства внутренней безопасности, госдепа и USAID (агентство США по международному развитию), а также на решение внутренних проблем страны Байден попросил у Конгресса 4 миллиарда долларов. Для борьбы со стихийными бедствиями президент предложил выделить еще 12 миллиардов долларов. Джо Байден намерен в ближайшее время попросить Конгресс выделить Украине более 13 миллиардов долларов. В июле сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи Киеву, в котором будут в том числе кассетные боеприпасы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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