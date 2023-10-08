Симоньян впечатлили юмор и обаяние Путина

Речь президента России Владимира Путина на площадке международного клуба «Валдай» была серьезным разговором и потрясающим анализом ситуации в мире. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Мы увидели тот юмор, за который мы все эти годы, то обаяние, [за которое] любим нашего президента, и потрясающий анализ ситуации в мире», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «России 1».
Ранее президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходила в Сочи. На встрече с экспертами из 42 стран обсуждались темы безопасности в многополярном мире и создание условий для развития всех стран. Юбилейный форум проходил четыре дня. Он завершился 5 октября пленарным заседанием.
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