08 октября 2023

Симоньян впечатлили юмор и обаяние Путина

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Путин в своей речи говорил про империализм Фото:

Речь президента России Владимира Путина на площадке международного клуба «Валдай» была серьезным разговором и потрясающим анализом ситуации в мире. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Мы увидели тот юмор, за который мы все эти годы, то обаяние, [за которое] любим нашего президента, и потрясающий анализ ситуации в мире», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «России 1».

Ранее президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходила в Сочи. На встрече с экспертами из 42 стран обсуждались темы безопасности в многополярном мире и создание условий для развития всех стран. Юбилейный форум проходил четыре дня. Он завершился 5 октября пленарным заседанием.

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Речь президента России Владимира Путина на площадке международного клуба «Валдай» была серьезным разговором и потрясающим анализом ситуации в мире. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Мы увидели тот юмор, за который мы все эти годы, то обаяние, [за которое] любим нашего президента, и потрясающий анализ ситуации в мире», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «России 1». Ранее президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходила в Сочи. На встрече с экспертами из 42 стран обсуждались темы безопасности в многополярном мире и создание условий для развития всех стран. Юбилейный форум проходил четыре дня. Он завершился 5 октября пленарным заседанием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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