Красавице из Тюмени не удалось забрать корону «Мисс Россия-2023»

Александр Сташкевич из Тюмени не выиграла конкурс «Мисс Россия-2023»

09 октября 2023 в 06:29 Размер текста - 17 +

Александра Сташкевич вошла в десятку суперфиналисток конкурса «Мисс Россия-2023» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменка Александра Сташкевич не победила в конкурсе «Мисс Россия-2023». Об этом стало известно во время прямой трансляции конкурса, которая проходила в социальных сетях. Александра Сташкевич во время финала конкурса попала в топ-20 лучших участниц и прошла в первый этап конкурса — дефиле в купальниках. После этого девушка вошла в десятку суперфиналисток и приняла участие в интеллектуальном конкурсе, однако на последнем этапе красавице не удалось забрать корону. Ранее 18-летняя Александра Сташкевич из Тюмени попала в топ-50 красивых девушек России. Тюменка вместе с остальными красавицами в течение трех недель жила в одном из подмосковных отелей. Там она готовилась к церемонии финала «Мисс Россия 2023», которая состоялась 8 октября.

Тюменка Александра Сташкевич не победила в конкурсе «Мисс Россия-2023». Об этом стало известно во время прямой трансляции конкурса, которая проходила в социальных сетях. Александра Сташкевич во время финала конкурса попала в топ-20 лучших участниц и прошла в первый этап конкурса — дефиле в купальниках. После этого девушка вошла в десятку суперфиналисток и приняла участие в интеллектуальном конкурсе, однако на последнем этапе красавице не удалось забрать корону. Ранее 18-летняя Александра Сташкевич из Тюмени попала в топ-50 красивых девушек России. Тюменка вместе с остальными красавицами в течение трех недель жила в одном из подмосковных отелей. Там она готовилась к церемонии финала «Мисс Россия 2023», которая состоялась 8 октября.