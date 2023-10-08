08 октября 2023
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Красавице из Тюмени не удалось забрать корону «Мисс Россия-2023»

Александр Сташкевич из Тюмени не выиграла конкурс «Мисс Россия-2023»
© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Мисс Екатеринбург-2013, корона, мисс екатеринбург
Александра Сташкевич вошла в десятку суперфиналисток конкурса «Мисс Россия-2023» Фото:

Тюменка Александра Сташкевич не победила в конкурсе «Мисс Россия-2023». Об этом стало известно во время прямой трансляции конкурса, которая проходила в социальных сетях.

Александра Сташкевич во время финала конкурса попала в топ-20 лучших участниц и прошла в первый этап конкурса — дефиле в купальниках. После этого девушка вошла в десятку суперфиналисток и приняла участие в интеллектуальном конкурсе, однако на последнем этапе красавице не удалось забрать корону.

Ранее 18-летняя Александра Сташкевич из Тюмени попала в топ-50 красивых девушек России. Тюменка вместе с остальными красавицами в течение трех недель жила в одном из подмосковных отелей. Там она готовилась к церемонии финала «Мисс Россия 2023», которая состоялась 8 октября.

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Тюменка Александра Сташкевич не победила в конкурсе «Мисс Россия-2023». Об этом стало известно во время прямой трансляции конкурса, которая проходила в социальных сетях. Александра Сташкевич во время финала конкурса попала в топ-20 лучших участниц и прошла в первый этап конкурса — дефиле в купальниках. После этого девушка вошла в десятку суперфиналисток и приняла участие в интеллектуальном конкурсе, однако на последнем этапе красавице не удалось забрать корону. Ранее 18-летняя Александра Сташкевич из Тюмени попала в топ-50 красивых девушек России. Тюменка вместе с остальными красавицами в течение трех недель жила в одном из подмосковных отелей. Там она готовилась к церемонии финала «Мисс Россия 2023», которая состоялась 8 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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