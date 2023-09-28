Тюменская участница «Мисс России» рассказала о закулисье конкурса красоты. Фото

Тюменская претендентка на звание «Мисс Россия»: на конкурсе нет конкуренции

29 сентября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Финал конкурса пройдет 8 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Претендентка на звание «Мисс Россия — 2023» 18-летняя Александра Сташкевич из Тюмени готовится к финалу конкурса, который пройдет 8 октября в Москве. Корреспонденту URA.RU девушка рассказала об участии и закулисье конкурса. «Дирекция конкурса сама мне написала. А я для себя решила, почему бы и не попробовать себя в новом, пройти этот опыт, прочувствовать свою женственность еще больше. Я нахожусь на конкурсе уже две недели, попала в топ-50 красивых девушек России. Финал для нас всех состоится 8 октября, где и узнаем победительницу. Конкуренции я не боюсь, да здесь и нет ее. Все девушки прекрасны, мы дружим между собой, это самое главное. Все этапы даются мне легко, не вижу смысла себе же усложнять жизнь, делаю все от души», — рассказала агентству тюменка. Она также добавила, что родственники порадовались за девушку и поддержали ее решение принять участие в конкурсе. Для Александры эталоном красоты является модель Ирина Шейк. В социальных сетях претендентки на звание «Мисс Россия — 2023» сообщается, что она обучается в ТюмГУ по направлению «Журналистика». Девушка является семикратной чемпионкой России по чирлидингу и кандидатом в мастера спорта. 18-летняя Александра Сташкевич попала в топ-50 красивых девушек России Фото предоставлено Александрой Сташкевич

Претендентка на звание «Мисс Россия — 2023» 18-летняя Александра Сташкевич из Тюмени готовится к финалу конкурса, который пройдет 8 октября в Москве. Корреспонденту URA.RU девушка рассказала об участии и закулисье конкурса. «Дирекция конкурса сама мне написала. А я для себя решила, почему бы и не попробовать себя в новом, пройти этот опыт, прочувствовать свою женственность еще больше. Я нахожусь на конкурсе уже две недели, попала в топ-50 красивых девушек России. Финал для нас всех состоится 8 октября, где и узнаем победительницу. Конкуренции я не боюсь, да здесь и нет ее. Все девушки прекрасны, мы дружим между собой, это самое главное. Все этапы даются мне легко, не вижу смысла себе же усложнять жизнь, делаю все от души», — рассказала агентству тюменка. Она также добавила, что родственники порадовались за девушку и поддержали ее решение принять участие в конкурсе. Для Александры эталоном красоты является модель Ирина Шейк. В социальных сетях претендентки на звание «Мисс Россия — 2023» сообщается, что она обучается в ТюмГУ по направлению «Журналистика». Девушка является семикратной чемпионкой России по чирлидингу и кандидатом в мастера спорта.