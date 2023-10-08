08 октября 2023
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06 октября 2023

В Тюмени выросли цены на дачи

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, коттедж, дача, загородный дом, коттеджный поселок, дом кириченко
Минимальная цена на дачи под Тюменью поднялась на 300 тысяч рублей Фото:

В Тюмени за год минимальная цена дач под городом выросла на 300 тысяч рублей. Об этом сообщила сертифицированный Российской Гильдией Риэлторов аналитик-консультант рынка недвижимости Светлана Молодкина.

«Если в прошлом году цены начинались с 600 тысяч рублей, то сейчас — уже от 900 тысяч рублей. Средняя стоимость — 1,5 миллиона рублей. В зимний период значительного снижения стоимости дач не ожидается. Но можно ожидать более сговорчивого торга с продавцами — в пределах 5-10%», — передают слова Молодкиной журналисты РБК Тюмень.

Ранее руководитель департамента загородной недвижимости АН «СОВА» Ирина Дудко рассказала о подорожании дач в Тюмени. С 2021 года рост цен составил 35-40 процентов. Она уточнила, что в 2021 году можно было приобрести дачу с летним домом от 550 тысяч рублей, а сейчас цены начинаются с 950 тысяч рублей.

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В Тюмени за год минимальная цена дач под городом выросла на 300 тысяч рублей. Об этом сообщила сертифицированный Российской Гильдией Риэлторов аналитик-консультант рынка недвижимости Светлана Молодкина. «Если в прошлом году цены начинались с 600 тысяч рублей, то сейчас — уже от 900 тысяч рублей. Средняя стоимость — 1,5 миллиона рублей. В зимний период значительного снижения стоимости дач не ожидается. Но можно ожидать более сговорчивого торга с продавцами — в пределах 5-10%», — передают слова Молодкиной журналисты РБК Тюмень. Ранее руководитель департамента загородной недвижимости АН «СОВА» Ирина Дудко рассказала о подорожании дач в Тюмени. С 2021 года рост цен составил 35-40 процентов. Она уточнила, что в 2021 году можно было приобрести дачу с летним домом от 550 тысяч рублей, а сейчас цены начинаются с 950 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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