В Тюмени выросли цены на дачи

09 октября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Минимальная цена на дачи под Тюменью поднялась на 300 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени за год минимальная цена дач под городом выросла на 300 тысяч рублей. Об этом сообщила сертифицированный Российской Гильдией Риэлторов аналитик-консультант рынка недвижимости Светлана Молодкина. «Если в прошлом году цены начинались с 600 тысяч рублей, то сейчас — уже от 900 тысяч рублей. Средняя стоимость — 1,5 миллиона рублей. В зимний период значительного снижения стоимости дач не ожидается. Но можно ожидать более сговорчивого торга с продавцами — в пределах 5-10%», — передают слова Молодкиной журналисты РБК Тюмень. Ранее руководитель департамента загородной недвижимости АН «СОВА» Ирина Дудко рассказала о подорожании дач в Тюмени. С 2021 года рост цен составил 35-40 процентов. Она уточнила, что в 2021 году можно было приобрести дачу с летним домом от 550 тысяч рублей, а сейчас цены начинаются с 950 тысяч рублей.

В Тюмени за год минимальная цена дач под городом выросла на 300 тысяч рублей. Об этом сообщила сертифицированный Российской Гильдией Риэлторов аналитик-консультант рынка недвижимости Светлана Молодкина. «Если в прошлом году цены начинались с 600 тысяч рублей, то сейчас — уже от 900 тысяч рублей. Средняя стоимость — 1,5 миллиона рублей. В зимний период значительного снижения стоимости дач не ожидается. Но можно ожидать более сговорчивого торга с продавцами — в пределах 5-10%», — передают слова Молодкиной журналисты РБК Тюмень. Ранее руководитель департамента загородной недвижимости АН «СОВА» Ирина Дудко рассказала о подорожании дач в Тюмени. С 2021 года рост цен составил 35-40 процентов. Она уточнила, что в 2021 году можно было приобрести дачу с летним домом от 550 тысяч рублей, а сейчас цены начинаются с 950 тысяч рублей.