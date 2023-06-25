Эксперт озвучил, как изменились цены на дачи в Тюмени

Цены на дачи в Тюмени выросли на 40 процентов

26 июня 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

В текущем сезоне цены на дачи начинаются от 950 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Цены на дачи в Тюмени с 2021 года выросли на 35—40 процентов и начинаются от 950 тысяч рублей. Об этом рассказала руководитель департамента загородной недвижимости АН «СОВА» Ирина Дудко. «В Тюмени подорожали дачи. Если в 2021 году можно было приобрести дачу с летним домом от 550 тыс. рублей, то сейчас цены начинаются с 950 тысяч рублей. С 2021 года рост цен составил 35—40 процентов», — сообщила эксперт журналистам РБК Тюмень. Дудко отметила, что летом цены, скорее всего, расти не будут, так как дачный сезон начинается с марта, а в мае дачи обычно уже засажены. После сбора урожая в июле—августе собственники немного сбавляют цену, если хотят продать дачу к концу года. В противном случае ближе к весне цены снова постепенно поднимаются, и новый сезон начинается уже с новых более высоких цифр. Ранее URA.RU сообщало, что в мае на вторичном рынке загородной недвижимости в Тюмени спрос на дома, дачи, коттеджи и таунхаусы упал на 18,6%. Пониженный интерес объясняется майской стагнацией на рынке недвижимости. Она обусловлена, в том числе, и затяжными праздниками.

Цены на дачи в Тюмени с 2021 года выросли на 35—40 процентов и начинаются от 950 тысяч рублей. Об этом рассказала руководитель департамента загородной недвижимости АН «СОВА» Ирина Дудко. «В Тюмени подорожали дачи. Если в 2021 году можно было приобрести дачу с летним домом от 550 тыс. рублей, то сейчас цены начинаются с 950 тысяч рублей. С 2021 года рост цен составил 35—40 процентов», — сообщила эксперт журналистам РБК Тюмень. Дудко отметила, что летом цены, скорее всего, расти не будут, так как дачный сезон начинается с марта, а в мае дачи обычно уже засажены. После сбора урожая в июле—августе собственники немного сбавляют цену, если хотят продать дачу к концу года. В противном случае ближе к весне цены снова постепенно поднимаются, и новый сезон начинается уже с новых более высоких цифр. Ранее URA.RU сообщало, что в мае на вторичном рынке загородной недвижимости в Тюмени спрос на дома, дачи, коттеджи и таунхаусы упал на 18,6%. Пониженный интерес объясняется майской стагнацией на рынке недвижимости. Она обусловлена, в том числе, и затяжными праздниками.