В Тюменской области мужчине, который сбил насмерть ребенка, смягчили приговор

Ишимский (Тюменская область) городской суд изменил приговор Никиты Ежова, который сбил насмерть шестилетнюю девочку. Мужчине заменили домашний арест на запрет определенных действий на шесть месяцев. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
«Подсудимый 1997 года рождения с ходатайством государственного обвинителя о продлении ему срока содержания под домашним арестом не согласился. Попросил изменить ему меру пресечения на иную, более мягкую, указывая, что ему необходимо обеспечивать семью и возмещать моральный ущерб потерпевшей, чего он, находясь под домашним арестом, делать не может. По постановлению суда Ежову изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий на срок шесть месяцев, то есть по 24 марта 2024 года», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Исходя из материалов дела, 7 августа Ежов, управляя автомобилем Toyota Camry, на нерегулируемом пешеходном переходе не снизил скорость и совершил наезд на шестилетнюю девочку, переходившую дорогу. В результате аварии ребенок скончался на месте.
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