В ХМАО силовики проверят чиновницу, которая выбила для себя служебное жилье

Силовики увидели в схеме незаконную составляющую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО силовики проверят, как юрист из мэрии Барсово Юлия Дегтярева смогла получить в безвозмездное пользование муниципальную квартиру. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур района.

«Дегтярева и замглавы Наталья Сухарева входят в состав жилищной комиссии, на которой они выделили Дегтяревой в безвозмездное пользование муниципальную квартиру. Утвердили это решение на комиссии, а после провели все через администрацию. Но самое интересное, что схемой заинтересовались следователи. О случившемся они узнали случайно от знакомых чиновниц», — сообщил собеседник.

Как сообщил источник, по данному факту следователи намерены провести проверку. «Факт подтвержден и зафиксирован. Следователи собираются дать оценку законности сделки. Есть все основания полагать, что в схеме имеется незаконная составляющая», — добавил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. В администрации Сургутского района никто не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрии в ХМАО предрекают несколько уголовных разбирательств. В Мегионе силовики готовятся возбудить ряд уголовных дел о коррупции в нескольких подведомственных учреждениях мэрии.