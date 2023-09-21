Мэрии в ХМАО предрекают несколько уголовных разбирательств

Вопросы к мэрии появились после выемки документов Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэрии Мегиона (ХМАО) предрекают несколько уголовных разбирательств из-за коррупционных скандалов. Об этом URA.RU сообщил источник из окружного политического истеблишмента.

«В Мегионе в ближайшее время могут возбудить еще ряд уголовных дел о коррупции в нескольких подведомственных учреждениях мэрии. В администрации периодически проходят обыски и выемки документов. Все это значительно снижает шансы и. о. главы Игоря Алчинова стать новым мэром. Он замещал покойного мэра Олега Дейнеку еще со времени его болезни. Как говорят инсайдеры, именно подписи Алчинова стоят на многих финансовых документах, которые сейчас изучают силовики», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист URA.RU обратился в администрацию Мегиона. Там сообщили, что СКР запросил только документацию по «Мега-парку», из-за строительства которого следственный комитет возбудил уголовное дело. Что касается выборов будущего главы, то в администрации не видят в уголовном разбирательстве политического подтекста. Сам Алчинов не ответил на телефонный звонок корреспондента агентства. В следственное управление СК РФ по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрии Мегиона придется отвечать за работу усопшего мэра. У силовиков появилось много вопросов к чиновникам после обращения к депутату городской думы Виктора Макарова к заместителю Генпрокурора РФ Сергею Зайцеву.