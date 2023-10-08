08 октября 2023

В США признались, что будет, если Украина проиграет России

Генерал Милли: если Украина проиграет России, США придется увеличить свой бюджет
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США придется увеличить свой бюджет и готовиться к войне с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В том случае, если Россия одержит верх в спецоперации на Украине, Соединенным Штатам придется увеличить оборонный бюджет. Также возможен риск войны между Америкой и РФ, сообщает генерал американских вооруженных сил Марк Милли.

«Если Украина проиграет, а Путин победит, я думаю, вы, безусловно, увеличите, если не удвоите, свой оборонный бюджет в предстоящие годы. И вы увеличите вероятность войны великих держав на ближайшие 10-15 лет», — передают слова Милли CBS News. Он добавил, что победа президента РФ Владимира Путина является очень опасной ситуацией для Запада.

Ранее сообщалось, что надежды Запада по подрыву экономики России не оправдались. Ограничения цен на нефтяные доходы не принесли результатов. На данный момент РФ торгует нефтью на уровне порядка 75 долларов за баррель. Отмечается, что с подобными доходами Россия еще длительное время может продолжать спецоперацию.

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В том случае, если Россия одержит верх в спецоперации на Украине, Соединенным Штатам придется увеличить оборонный бюджет. Также возможен риск войны между Америкой и РФ, сообщает генерал американских вооруженных сил Марк Милли. «Если Украина проиграет, а Путин победит, я думаю, вы, безусловно, увеличите, если не удвоите, свой оборонный бюджет в предстоящие годы. И вы увеличите вероятность войны великих держав на ближайшие 10-15 лет», — передают слова Милли CBS News. Он добавил, что победа президента РФ Владимира Путина является очень опасной ситуацией для Запада. Ранее сообщалось, что надежды Запада по подрыву экономики России не оправдались. Ограничения цен на нефтяные доходы не принесли результатов. На данный момент РФ торгует нефтью на уровне порядка 75 долларов за баррель. Отмечается, что с подобными доходами Россия еще длительное время может продолжать спецоперацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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